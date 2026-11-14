Работа мечты в старинной башне: в Германии открыли необычную вакансию смотрителя достопримечательности XII века

Старинная башня / Фото: Picture alliance/SZ Photo

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В немецком городе Бад-Вимпфен открыли вакансию смотрителя старинной башни, построенной в 1170 году. Тот, кто будет занимать эту должность, должен постоянно жить в башне и платить коммунальные услуги, а зарплату будет получать за счет входных билетов посетителей.

Об этом сообщило издание Bild.

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В здании есть одна комната, мини-кухня и ванная комната/туалет.

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В обязанности смотрителя входит прием гостей, сбор средств за входные билеты и уход за историческим сооружением.

Отмечается, что новый смотритель башни должен быть здоровым и физически подготовленным, ведь чтобы подняться вверх, нужно преодолеть 134 ступени. Также приветствуется доброжелательность, умение общаться с людьми и интерес к истории.

Чтобы подняться вверх, нужно преодолеть 134 ступени / Фото: Picture alliance/SZ Photo

Указывается, что стандартного трудового договора с городом нет. Зарплату смотритель будет получать за счет входных билетов — часть этих средств он оставляет себе.

Вакансию закрыть до 1 марта 2027 года.

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Памятка работает с Пасхи до вторых выходных октября со вторника по воскресенье с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:30.

Башня построена 1170 года / Фото: Picture alliance/SZ Photo

Предыдущая смотрительница жила в башне с 1996 года

До сих пор с 1996 года в Голубой башне жила и работала предыдущая смотрителя Бланка Кнодель, которую называли «Королева Голубой башни».

Женщина воспитала там троих своих детей, а в здании нашлось место для гидромассажной ванны и пианино.

Бланка Кнодель прожила в башне с 1996 года / Фото: Picture alliance/SZ Photo

Последний рабочий день 75-летней женщины состоится 10 января 2027 года.

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С 2017 по 2022 год в башне провели масштабную реконструкцию, в работы было инвестировано более шести миллионов евро.

Напомним, ранее беженко показала, где в Германии можно заработать 18 тысяч евро за две недели, но предупредила о важном нюансе.

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