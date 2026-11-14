ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
25
Время на прочтение
2 мин

Работа мечты в старинной башне: в Германии открыли необычную вакансию смотрителя достопримечательности XII века

В немецком городе Бад-Вимпфен ищут смотрителя для исторической башни 1170 года постройки, который будет постоянно жить в памятке, принимать туристов и получать доход от продажи входных билетов.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Старинная башня

Старинная башня / Фото: Picture alliance/SZ Photo

В немецком городе Бад-Вимпфен открыли вакансию смотрителя старинной башни, построенной в 1170 году. Тот, кто будет занимать эту должность, должен постоянно жить в башне и платить коммунальные услуги, а зарплату будет получать за счет входных билетов посетителей.

Об этом сообщило издание Bild.

В здании есть одна комната, мини-кухня и ванная комната/туалет.

В обязанности смотрителя входит прием гостей, сбор средств за входные билеты и уход за историческим сооружением.

Отмечается, что новый смотритель башни должен быть здоровым и физически подготовленным, ведь чтобы подняться вверх, нужно преодолеть 134 ступени. Также приветствуется доброжелательность, умение общаться с людьми и интерес к истории.

Чтобы подняться вверх, нужно преодолеть 134 ступени / Фото: Picture alliance/SZ Photo

Чтобы подняться вверх, нужно преодолеть 134 ступени / Фото: Picture alliance/SZ Photo

Указывается, что стандартного трудового договора с городом нет. Зарплату смотритель будет получать за счет входных билетов — часть этих средств он оставляет себе.

Вакансию закрыть до 1 марта 2027 года.

Памятка работает с Пасхи до вторых выходных октября со вторника по воскресенье с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:30.

Башня построена 1170 года / Фото: Picture alliance/SZ Photo

Башня построена 1170 года / Фото: Picture alliance/SZ Photo

Предыдущая смотрительница жила в башне с 1996 года

До сих пор с 1996 года в Голубой башне жила и работала предыдущая смотрителя Бланка Кнодель, которую называли «Королева Голубой башни».

Женщина воспитала там троих своих детей, а в здании нашлось место для гидромассажной ванны и пианино.

Бланка Кнодель прожила в башне с 1996 года / Фото: Picture alliance/SZ Photo

Бланка Кнодель прожила в башне с 1996 года / Фото: Picture alliance/SZ Photo

Последний рабочий день 75-летней женщины состоится 10 января 2027 года.

С 2017 по 2022 год в башне провели масштабную реконструкцию, в работы было инвестировано более шести миллионов евро.

Напомним, ранее беженко показала, где в Германии можно заработать 18 тысяч евро за две недели, но предупредила о важном нюансе.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie