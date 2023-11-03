Работа в Германии без знания языка: какие вакансии и зарплаты предлагают украинцам

С начала полномасштабной войны Германия предоставила временную защиту более 1 млн украинцев. Все больше украинцев пытаются трудоустроиться в Германии.

Какая ситуация по трудоустройству украинцев в Германии пишет РБК-Украина.

В Германии можно устроиться на работу без знания немецкого языка на производстве или в сфере логистики,

За такую работу приблизительная оплата – 12-13 евро в час до отчислений.

"Такая работа не требует знания немецкого языка, поскольку обычно на предприятиях или складах есть люди, которые говорят на украинском и могут быть коммуникаторами между руководством и наемными работниками", – говорится в сообщении.

Впрочем, есть вакансии и с более высокими ставками.

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Например, курьер для почтового оператора будет иметь 16,03 евро за час до отчислений. Кроме того, к зарплате работникам могут начисляться компенсация за инфляцию в разных размерах, которую получают и иностранцы. Для курьера она может составлять до 190 евро в месяц.

"В зависимости от ожиданий немецких работодателей и языковых навыков внутренних сотрудников их компаний они открыты для найма работников, говорящих на английском", — добавляет специалист.

Немецкие работодатели начали "интересоваться" украинцами

Что происходит на немецком рынке труда

Сегодня на немецком рынке существует дефицит более 1,5 млн. работников и предложений работы. Поэтому существует высокая вероятность того, что трудоустройство на немецком рынке станет все более интересным.

"Выше, чем в Польше зарплаты, упрощение доступа к рынку труда, интеграционные и языковые курсы – лишь некоторые из факторов, которые будут влиять на привлекательность работы в Германии. Немецкие работодатели более заинтересованы и открыты для трудоустройства украинцев, чем это было год назад и до начала полномасштабного вторжения. Они начинаются "открывать" для себя работников из Украины", — рассказывает директор по международному развитию миграционной платформы EWL Михалина Селевич.

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По данным исследование Немецкого института экономических исследований, только 18% украинских беженцев были профессионально активными.

"Сейчас, по нашим опросам, этот показатель может составлять 31%. Мы предполагаем, что в будущем эта доля может достигать 70–80%. Это результат эффективной системы поддержки в Германии, которая мотивирует беженцев браться за работу и интегрироваться в местное общество", – говорится в сообщении.

Напомним, что рядом с этим, в Украине активизировались мошенники, придумывающие все новые схемы, чтобы выманивать у людей деньги.

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