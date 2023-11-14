Работа в Литве без знания языка: на какие вакансии и зарплаты могут рассчитывать украинцы

В Литве работу уже нашли более 25 тысяч украинцев с временной защитой. Украинцы, не владеющие языком, могут трудоустроиться на предприятиях, где нужно выполнять физическую работу. Так, много вакансий есть на предприятиях пищевой промышленности, например, по производству мясной продукции, а также в автомобильной отрасли.

Об этом в комментарии "РБК-Украина" рассказала руководитель международной рекрутации Миграционной платформы EWL Маргарита Нестеренко.

"В Литве много мясных предприятий, которые работают не только на внутренний рынок, но на экспорт, например, в соседние Украину и Польшу. Поэтому часто нужны работники на эти заводы. Эта работа в основном связана с упаковкой готовой продукции, а не с сырым мясом, поскольку предприятия современные и автоматизированные", – рассказывает Маргарита Нестеренко.

Также есть вакансии для иностранцев на предприятиях по производству алкогольных напитков, мороженого, на предприятиях автомобильной отрасли.

В частности, на предприятиях, где производят комплектующие для автомобилей, таких как электронные кабели, зарплата стартует от 750 евро нетто, то есть "на руки" (30 тыс. грн). А с учетом премий и бонусов в среднем зарплата может достигать 1000-1300 евро нетто (40,3-52 тыс. грн).

Минимальная зарплата в Литве – 840 евро брутто (до вычета налогов), примерно 34 тыс. грн. В Польше минимальная зарплата с июля 2023 года составляет 796 евро брутто (32 тыс. грн).

Как легализовать пребывание в Литве

Статус временной защиты в Литве могут получить граждане Украины, впервые приехавшие в Литву в связи с началом военных действий на территории Украины (после 24 февраля 2022 года). Подать заявку на получение временной защиты можно предварительно и дистанционно на сайте Литовского Департамента миграции. После этого учреждение выдаст карту регистрации, на основании которой гражданин Украины сможет трудоустроиться.

"Важным нюансом является то, что такой статус может получить гражданин Украины, проживавший на момент полномасштабного вторжения в Украине и не имеющий статуса временной защиты и актуального вида на жительство или виз в других странах ЕС", — подчеркнула Нестеренко.

Однако есть альтернативный вариант – получить вид на жительство в Литве по гуманитарным причинам. Ее может получить украинец, который не был в Украине до начала полномасштабного вторжения, но не может вернуться домой.

Наличие статуса временной защиты или вида открывает для граждан Украины свободный доступ к литовскому рынку труда.

Литовские работодатели поощряют украинцев к работе разными бонусами. К примеру, премиями, предлагают бесплатное питание.

"Литва является также одной из немногих стран ЕС, которая предоставляет жилье для работников бесплатно. Это позволяет украинцам значительно сэкономить на расходах по сравнению со странами Западной Европы. Хотя средняя зарплата в Литве меньше выплат в странах с более богатой экономикой, но денежные поощрения с стороны и работодателей, и государства позволяют украинцам заработать больше", – объясняет эксперт.

Напомним, ряд стран ЕС меняет правила пребывания для беженцев из Украины: что нужно знать (список).

Читайте также: