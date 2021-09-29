Работа в обмен на секс: сотрудников ВОЗ в Африке обвинили в массовых изнасилованиях

Работа в обмен на секс: сотрудников ВОЗ в Африке обвинили в массовых изнасилованиях

Почти 30 женщин забеременели после сексуального насилия, некоторые вынуждены были сделать аборт.

Специалисты ряда гуманитарных организаций, которые работали в Конго во время сдерживания эпидемии вируса Эбола, насиловали местных жительниц и предоставляли им работу в обмен на секс.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на доклад независимой комиссии, которая расследовала жалобы жительниц африканской страны.

В причастности к изнасилованиям и сексуальной эксплуатации десятков женщин в Демократической Республике Конго обвиняют более 80 сотрудников гуманитарных организаций, в частности Всемирной организации здравоохранения.

Еще в прошлом году более 50 женщин обратились с жалобами на специалистов ВОЗ и ряда других организаций, которые работали в стране в период с 2018 по 2020 год, когда здесь свирепствовал вирус Эбола. По их словам, они требовали интимные услуги в обмен на работу. Многие из иностранцев отказывался использовать презервативы, поэтому 29 женщин забеременели, а некоторые из них были вынуждены сделать аборт.

Независимое расследование показало, что к преступлениям причастен по меньшей мере 21 представитель ВОЗ.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус ознакомился с докладом. Он заявил, что читать этот отчет был "болезненно" и извинился перед жертвам. "То, что произошло с вами, никогда не должно происходить ни с кем. Это непростительно. Моя главная задача сейчас — привлечь виновных к ответственности ", — заявил он.

Напомним, в Гвинее обнаружили первый случай геморрагической лихорадки Марбурга, на место происшествия выехала группа экспертов Всемирной организации здравоохранения.

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