Работа в обмен на секс: сотрудников ВОЗ в Африке обвинили в массовых изнасилованиях

Почти 30 женщин забеременели после сексуального насилия, некоторые вынуждены были сделать аборт.
Специалисты ряда гуманитарных организаций, которые работали в Конго во время сдерживания эпидемии вируса Эбола, насиловали местных жительниц и предоставляли им работу в обмен на секс.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на доклад независимой комиссии, которая расследовала жалобы жительниц африканской страны.
В причастности к изнасилованиям и сексуальной эксплуатации десятков женщин в Демократической Республике Конго обвиняют более 80 сотрудников гуманитарных организаций, в частности Всемирной организации здравоохранения.
Еще в прошлом году более 50 женщин обратились с жалобами на специалистов ВОЗ и ряда других организаций, которые работали в стране в период с 2018 по 2020 год, когда здесь свирепствовал вирус Эбола. По их словам, они требовали интимные услуги в обмен на работу. Многие из иностранцев отказывался использовать презервативы, поэтому 29 женщин забеременели, а некоторые из них были вынуждены сделать аборт.
Независимое расследование показало, что к преступлениям причастен по меньшей мере 21 представитель ВОЗ.
Гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус ознакомился с докладом. Он заявил, что читать этот отчет был "болезненно" и извинился перед жертвам. "То, что произошло с вами, никогда не должно происходить ни с кем. Это непростительно. Моя главная задача сейчас — привлечь виновных к ответственности ", — заявил он.
Напомним, в Гвинее обнаружили первый случай геморрагической лихорадки Марбурга, на место происшествия выехала группа экспертов Всемирной организации здравоохранения.