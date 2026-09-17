Работа в Польше: эксперты назвали 10 самых распространенных схем обмана украинцев

Польские злотые

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Международная компания по трудоустройству Gremi Personal проанализировала обращение кандидатов за последние полгода и определила 10 распространенных рисковых практик, с которыми сталкиваются иностранцы при поиске работы в Польше. В то же время, не каждая небольшая премия или удержание из зарплаты является нарушением закона. Проблема возникает тогда, когда работодатель обещает одни условия, а после трудоустройства они оказываются другими или работника заранее не предупреждают о важных условиях работы.

Об этом сообщает медиаплатформа для украинцев за границей ReLocate.

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К примеру, вакансия обещает 36 злотых в час, бесплатное жилье и быстрое оформление. Но после первой зарплаты оказывается, что часть ставки была премией, за проживание и транспорт удержали деньги, а работодатель не зарегистрировал работника в ZUS. Для украинцев в Польше такие ситуации могут означать не только потерю части заработка, но и проблемы с легальностью работы и социальным страхованием.

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Особенно важно проверять такие детали сейчас, когда польские органы ужесточают контроль за легальностью трудоустройства иностранцев. Государственная инспекция труда напоминает: договор с иностранцем должен быть заключен письменно еще до начала работы, а если работник не владеет польским, работодатель должен предварительно предоставить ему текст договора на понятном для него языке.

1. Часть зарплаты — «в конверте»

Работнику могут предложить схему, по которой одна часть зарплаты проходит официально, а другую обещают выдавать наличными.

К примеру, в документах указывают официальную зарплату, а еще 1500–2000 злотых договариваются выплачивать отдельно.

Для работника это означает сразу несколько рисков. В первую очередь, неофициальную часть значительно сложнее доказать и взыскать, если работодатель ее не выплатит. Кроме того, взносы в систему социального страхования рассчитываются по официально задекларированному доходу.

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В 2026 году минимальная зарплата по umowa o pracę в Польше составляет 4806 злотых брутто в месяц. Для договоров, на которые распространяется минимальная почасовая ставка, она составляет 31,40 злотого брутто в час. Поэтому следует сравнивать не только сумму, обещанную «на руки», но и ту, которая реально указана в договоре и расчетных документах.

2. Работника не зарегистрировали в ZUS

Еще одна ситуация — человеку говорят, что социальное страхование оформят позже или что первый месяц можно работать без регистрации. Иногда проблема проявляется только тогда, когда работник заболел или решил проверить свои данные.

В зависимости от типа контракта и статуса работника правила страхования различаются. Например, обычный исполнитель по umowa zlecenia по общему правилу подлежит пенсионному, инвалидному, страховому от несчастных случаев и медицинскому страхованию, хотя есть исключения.

Проверить, действительно ли работодатель зарегистрировал вас, можно самостоятельно в eZUS. В профиле застрахованного лица для этого есть раздел Ubezpieczenia i płatnicy. Там же можно проверить информацию о медицинском страховании.

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Если работодатель уверяет, что все оформлено, а у ZUS информации нет, это повод не откладывать выяснение ситуации.

3. «Медосмотр не нужен, мы все оформим»

На производствах, складах и других работах кандидату могут предложить не проходить необходимое медицинское освидетельствование, а получить документ другим путем. Особенно опасно соглашаться с использованием документа, о котором человек знает, что он поддельный.

Здесь риск выходит за рамки трудового спора. Использование ложных документов может иметь юридические последствия для самого работника. Поэтому предложения типа «вам никуда не нужно идти, справку сделаем сами» следует воспринимать как серьезный сигнал проверить, что именно оформляет посредник и на каком основании.

4. Манипуляции с налоговым резидентством

Работнику также могут предложить подписать заявление о том, что он якобы не является налоговым резидентом Польши, объясняя это возможностью получать большую сумму «на руки». Но налоговая резидентность не определяется только желанием работодателя или одной формальной подписью.

По польским правилам человек считается налоговым резидентом Польши, если он имеет центр личных или экономических интересов или находится в стране более 183 дней в течение налогового года. В более сложных случаях также учитываются положения соглашения между Польшей и другим государством об избежании двойного налогообложения.

Поэтому перед подписанием заявлений о налоговом статусе лучше убедиться, что они соответствуют реальной ситуации.

5. «Оформим вас студентом»

Особенно привлекательно такое предложение может звучать для молодых работников. Причина ясна, ведь студенты и ученики до 26 лет, работающие по umowa zlecenia и отвечающие необходимым условиям, не подлежат обязательному социальному страхованию в ZUS по этому договору.

Для работодателя это может означать более низкие затраты. Но если человек действительно не имеет статуса студента, соглашаться на его фиктивное оформление рискованно. Во время проверки может возникнуть вопрос не только о неуплаченных взносах, но и о подлинности документов, на основании которых оформляли работу. Законная налоговая или страховая льгота и фиктивный статус — это две разные вещи.

6. В вакансии показывают максимальную, а не гарантированную ставку

Это одна из наименее очевидных схем, когда в заголовке вакансии большими цифрами написано: «36 zł/ч». Кандидат естественно считает, что столько будет получать за каждый отработанный час. А уже при оформлении выясняется: это лишь максимально возможная сумма — за определенное количество часов, выполнение плана, работа в определенных изменениях или получение всех бонусов.

Сама по себе система премий не является нарушением. Проблема возникает, когда кандидату рекламируют максимальный доход как гарантированную ставку. Поэтому к подписанию договора следует задать очень простой вопрос: Какая сумма гарантирована за один час работы вне зависимости от бонусов? И попросить показать, где это написано в договоре.

7. Половина красивой ставки оказывается премией

Похожая история, когда фактическая структура зарплаты существенно отличается от того, как ее подали в вакансии. Например, человеку рекламируют 36 злотых в час, но значительная часть этой суммы зависит от выполнения дополнительных условий: полной посещаемости, производительности, определенного количества изменений. Один больничный или пропущенный рабочий день — и зарплата существенно уменьшается.

Здесь следует учитывать и законодательный минимум. Для договоров, на которые распространяется минимальная почасовая ставка, в 2026 году работник должен получать не менее 31,40 злотого брутто в час. Для umowa o pracę действует месячный минимум в 4806 злотых брутто.

Поэтому перед началом работы важно выяснить не только общую цифру объявления, но и структуру вознаграждения: базовую ставку, премии и условия их получения.

8. «Исчезают» отработанные часы

Работник отработал 220 часов, а в расчете зарплаты видит 190. Такие истории могут возникать из-за неучтенных изменений, разногласий в системе учета времени или других способов уменьшения количества оплачиваемых часов. Поэтому Gremi Personal рекомендует вести свой учет рабочего времени. Это может быть простая таблица в телефоне, где каждый день записаны:

дата

время начала и завершения смены

перерыв

ночные часы

сверхурочная работа

работа в выходной или праздник

Когда приходит зарплата, эти записи сравнимы с расчетом работодателя.

9. Сверхурочные и ночные часы оплачивают как обычные

Особенно внимательными здесь нужно быть работникам по umowa o pracę, ведь Трудовой кодекс предусматривает специальные правила компенсации сверхурочной работы. За каждый сверхурочный час работник должен получить обычную оплату, а дополнительно соответствующую надбавку или компенсацию свободным временем.

В частности, доплата может составлять 100% за определенные законом сверхурочные часы ночью, в нерабочие воскресенья и праздники или за превышение средней 40-часовой нормы в неделю. В других случаях сверхурочной работы применяется, в частности, доплата 50%.

Поэтому ставка «35 злотых за каждый час вне зависимости от того, когда вы работаете» не всегда означает, что зарплату рассчитывают правильно.

В то же время, правила зависят от типа договора, поэтому условия umowa o pracę нельзя автоматически переносить на umowa zlecenia.

10. С первой зарплаты неожиданно удерживают деньги

Последняя схема часто становится заметна только после первой выплаты. В вакансии указана привлекательная ставка, но фактически работник получает на несколько сотен или даже больше злотых меньше. Выясняется, что из дохода вычли: жилье, транспорт для работы, спецодежду, административные расходы или другие платежи. Иногда появляются и всевозможные «штрафы», о которых во время рекрутации никто не упоминал.

Поэтому еще до выезда на работу следует попросить в письменном виде объяснить: сколько стоит жилье, сколько транспорт, есть ли депозит, какие еще возможны удержания и какую приблизительную сумму человек реально получит после них. Фраза «жилье предоставляем» совсем не обязательно означает «жилье бесплатное».

Как проверить агентство до подписания договора

Один из самых простых шагов — проверить, имеет ли посредник вообще право работать как агентство занятости. В Польше деятельность по трудоустройству и временной работе регулируемая и требует внесения компании в официальный Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia — KRAZ. Это подтверждает и Государственная инспекция труда. Официальный реестр позволяет искать агентство по названию, NIP или номеру записи. Это не гарантирует, что с работодателем никогда не возникнет спора, но если компании, которая называет себя агентством занятости, в реестре нет, это серьезный сигнал остановиться и проверить подробнее.

Рынок велик, ведь в конце 2024 года в польском реестре было 8550 агентств занятости. После изменений в законодательстве количество активных субъектов меняется, поэтому проверять компанию лучше непосредственно в актуальном KRAZ, а не полагаться на старые списки из Интернета.

Что проверить перед первым рабочим днем

В Gremi Personal отмечают, что главная ошибка кандидатов — сравнивать вакансии только по большой цифре почасовой ставки. Еще важнее еще до начала работы получить ответы на несколько вопросов:

Какой договор я подписываю — umowa o pracę или umowa zlecenia? Какая ставка гарантирована договором? Какая часть зарплаты зависит от премий? В каких условиях премия исчезает? Сколько стоит жилье и транспорт? Какие еще суммы могут удерживать из зарплаты? Как ведется учет рабочего времени? Как оплачиваются ночные и сверхурочные часы? Зарегистрирован ли я в ZUS, если по моему договору это обязательно? Есть ли агентство в реестре KRAZ?

После начала работы регистрацию в системе социального страхования можно проверить самостоятельно через eZUS.

А копию подписанного договора нужно оставить себе: польская Инспекция труда всегда напоминает, что иностранец должен получить свой экземпляр, а содержание договора должно быть понятно работнику еще до подписания.

«Рискованная вакансия не обязательно выглядит как обман»

Именно это, по словам представителей Gremi Personal, сегодня больше всего усложняет поиск работы.

«Сегодня рискованная вакансия не обязательно смотрится как обман. В ней могут быть хорошая ставка, нормальное описание работы и стандартный договор. Проблема становится заметной позже, когда появляются дополнительные удержания, меняется зарплата или возникают вопросы с документами. Поэтому мы советуем проверять не только вакансию, но и само агентство, его репутацию, опыт работы и условия, которые она предлагает», — отмечают в Gremi Personal.

Для украинцев в Польше это особенно важно еще потому, что легальность трудоустройства состоит не из одного документа. Значения имеют статус пребывания, правильное оформление работы, письменный договор, уведомление соответствующих органов там, где оно требуется, и фактические условия, на которых человек работает.

Поэтому главное правило при поиске работы остается довольно простым: чем более привлекательна цифра в вакансии, тем важнее к подписанию договора выяснить, из чего именно она состоит и сколько денег вы гарантированно получите за свою работу.

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