Работа в Польше: какие изменения могут ожидать украинцев с 2025 года

Изменения коснутся более 125 тысяч работодателей и более миллиона иностранных работников.

Министерство семьи, труда и социальной политики Польши завершает работу над проектом нового закона, предусматривающего серьезные изменения в правилах трудоустройства иностранцев. Документ находится на общественном обсуждении и может вступить в силу 1 января 2025 года.

Об этом сообщает "InPoland".

После общественного обсуждения законопроект передадут на рассмотрение Постоянной комиссии Совета министров, а затем – на утверждение правительства.

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Основным новшеством этого проекта является обязательность заключения трудового договора с иностранными работниками, получающими разрешение на работу. Договоры-поручения останутся доступными только для сезонных работников.

Таким образом, регистрация декларации о поручении работы иностранцу будет возможна только при условии заключения трудового договора. Настоящее положение закреплено в статьях 28 и 59 проекта, определяющих условия выдачи разрешений иностранцам.

Основными задачами нововведения есть усиление защиты прав иностранных работников, регулирование рынка труда и упрощение процедур трудоустройства на сезонную и постоянную работу.

Напомним, в Польше 23-летнюю украинку обвинили в жестоком обращении с животными и сексуальном насилии.

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