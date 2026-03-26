Работа в Польше: у украинцев забирали паспорта и заставляли постоянно работать

В Польше водителей-украинцев заставляли работать сверхурочно

В Польше владельца компании, которая занимается пассажирскими перевозками, обвинили в торговле людьми. Среди пострадавших и граждане Украины.

Об этом пишет польское издание Gazeta Wyborcza.

10 марта перед автобусным депо в Бытоме появились полиция и пограничная служба. Как пишет Gazeta Wyborcza, депо принадлежит частной компании, которую возглавляет Кшиштоф П. Доли в транспортных компаниях также имеют его жена и дочь. Эти компании являются одними из важнейших операторов городского транспортного управления.

ZTM — это муниципальное предприятие, которое управляет общественным транспортом. Компания Кшиштофа П. самостоятельно или в составе консорциумов с другими предприятиями обслуживает для ZTM более 50 автобусных маршрутов.

Задержаны Кшиштоф П., его жена Барбара, три грузина, которые сотрудничали с ними, и два пограничника. Следователи предъявили им обвинения в участии в организованной преступной группировке, торговле людьми и содействии пребыванию иностранцев на территории Польши.

По данным следователей, азербайджанцы, грузины, индийцы и украинцы, которые работали в Горносилезско-Заглемской метрополии, были привлечены к принудительному труду. Рекордсмен, как утверждается, проводил на работе до 450 часов в месяц. Нормой считалось 300-350 часов за рулем. По делу уже установлено пятнадцать пострадавших водителей, продолжаются допросы других.

У иностранцев изымали паспорта и другие документы, их лишали заработной платы. Из-за этого они не могли сменить работу или вернуться на родину.

