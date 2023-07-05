"Работаем на уровне подготовки этого уголовного производства": генпрокурор рассказал о трибунале для Путина

Генеральный прокурор Украины назвал три составляющих в работе по наказанию диктатора.

Генеральный прокурор Андрей Костин призвал объединиться со всем цивилизованным миром и наказать главу России Владимира Путина и его помощников за преступления агрессии.

Об этом говорилось в эксклюзивном интервью журналистке ТСН Александре Митиной.

"Я думаю, что юридическая модель трибунала будет иметь юридическое измерение. Будет включать в себя возможность наказания Путина и его приспешников даже если и когда они занимают свои должности, это второе", — отметил Костин.

Также он назвал третий шаг, а именно сбор улик.

"Мы же не можем ждать, пока завершится эта юридическая дискуссия. Пока она продолжается, мы уже начинаем работу на уровне сбора доказательств... на уровне подготовки этого уголовного производства", — добавил прокурор.

Между тем , в России растет недоверие граждан и военнослужащих к руководству. В частности, об этом сказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Так называемую растерянность вызвал неудачный бунт предводителя ППК "Вагнер" Евгения Пригожина.

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