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"Работаем": вероятная любовница Путина Кабаева сравнила работу российских пропагандистов с "автоматом Калашникова"

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
2230
Время на прочтение
1 мин
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"Работаем": вероятная любовница Путина Кабаева сравнила работу российских пропагандистов с "автоматом Калашникова"

Фото: gettyimages.com

Любовница Путина фактически признала, что российская пропаганда убивает.

Бывшая олимпийская чемпионка и вероятная любовница диктатора Путина Алина Кабаева сравнила работу российских пропагандистов с "автоматом Калашникова".

Видео было опубликовано в Сети.

Кабаева выступила по случаю основания одного из российских пропагандистских телеканалов. Там она в лучших российских традициях сравнила работу пропагандистов с "автоматом Калашникова", который сегодня убивает украинцев.

Вероятная любовница Путина заявила, что "информационная работа по своей значимости ничем не отличается от автомата Калашникова". Свою речь Кабаева закончила словами: "Работаем, спасибо".

Напомним, Алину Кабаеву часто называют вероятной любовницей диктатора Путина и мамой его внебрачных детей. В то же время экс-депутат Госдумы РФ, оперная певица и блогер Мария Максакова рассказала, что Путин может увлекаться мужчинами, а Алину Кабаеву ему "подсунули" как оправдание его гетеросексуальной ориентации.

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Дата публикации
Просмотры
2230
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