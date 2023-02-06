"Работаем": вероятная любовница Путина Кабаева сравнила работу российских пропагандистов с "автоматом Калашникова"

Любовница Путина фактически признала, что российская пропаганда убивает.
Бывшая олимпийская чемпионка и вероятная любовница диктатора Путина Алина Кабаева сравнила работу российских пропагандистов с "автоматом Калашникова".
Видео было опубликовано в Сети.
Кабаева выступила по случаю основания одного из российских пропагандистских телеканалов. Там она в лучших российских традициях сравнила работу пропагандистов с "автоматом Калашникова", который сегодня убивает украинцев.
Вероятная любовница Путина заявила, что "информационная работа по своей значимости ничем не отличается от автомата Калашникова". Свою речь Кабаева закончила словами: "Работаем, спасибо".
Напомним, Алину Кабаеву часто называют вероятной любовницей диктатора Путина и мамой его внебрачных детей. В то же время экс-депутат Госдумы РФ, оперная певица и блогер Мария Максакова рассказала, что Путин может увлекаться мужчинами, а Алину Кабаеву ему "подсунули" как оправдание его гетеросексуальной ориентации.
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