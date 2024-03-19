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Работает РДК: российские добровольцы показали новое видео боев на Белгородщине

Работает РДК: российские добровольцы показали новое видео боев на Белгородщине

Бои с участием добровольцев РДК в Козинке Белгородской области/Скриншот с видео РДК

Бойцы показали попадание с очень близкого расстояния по военной технике противника.

Бойцы "Русского добровольческого корпуса", воюющие против кремлевского режима в РФ, опубликовали 19 марта новое видео боев в Белгородской области.

Соответствующий ролик появился в телеграм-канале РДК.

Российские добровольцы показали кадры своей операции в селе Козинка Белгородской области, об освобождении которого бойцы объявили 17 марта.

"Козинка. Работает Русский Добровольческий Корпус!" – говорится в короткой подписи под видео.

На ролике видно, как среди разрушенных домов боец РДК попадает из оружия по бронетехнике российской армии.

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Бойцы РДК выложили видео боев в Козинке на Белгородщине

Бойцы РДК выложили видео боев в Козинке на Белгородщине

Напомним, 17 марта бойцы РДК и "Сибирского батальона" объявили об освобождении села Козинка в Грайворонском районе Белгородской области РФ.

В тот же день в "Сибирском батальоне" заявили об освобождении администрации Горьковского Белгородской области.

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