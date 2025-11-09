"Работал на ФСБ": в Польше арестовали известного российского активиста

Игорь Рогов / © Фото из открытых источников

Российский активист, задержанный в Польше, признался, что был агентом Федеральной службы безопасности России (ФСБ) и передавал данные другим оппозиционерам.

Об этом говорится в судебных документах, обнародованных накануне, передает The Guardian.

30-летний Игорь Рогов, ранее активный участник российских оппозиционных движений, сотрудничал с Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального и организацией "Открытая Россия", связанной с Михаилом Ходорковским.

По материалам дела, Рогов вместе с женой покинул Россию в 2021 году, а уже в начале 2022 получил визу в Польшу. Супруги переехали туда буквально через несколько дней после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину и поселились в городе Сосновец.

Минувшим летом польские спецслужбы арестовали Рогова сначала по подозрению в связях со взрывчаткой. Его задержание совпало с волной поджогов и диверсий в Польше, в которых, по данным следствия, могли участвовать лица, относящиеся к российским спецслужбам.

Впоследствии под арест попала и его жена Ирина Рогова. Обоих обвинили в сотрудничестве с ФСБ — в частности, в передаче данных о других российских оппозиционерах, сбежавших из РФ в Европу.

Судебный процесс над супругами должен начаться в следующем месяце.

