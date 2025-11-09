- Дата публикации
"Работал на ФСБ": в Польше арестовали известного российского активиста
Российский активист Игорь Рогов, задержанный в Польше, признался в сотрудничестве с ФСБ. Его и жену обвиняют в передаче данных о российских оппозиционерах.
Российский активист, задержанный в Польше, признался, что был агентом Федеральной службы безопасности России (ФСБ) и передавал данные другим оппозиционерам.
Об этом говорится в судебных документах, обнародованных накануне, передает The Guardian.
30-летний Игорь Рогов, ранее активный участник российских оппозиционных движений, сотрудничал с Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального и организацией "Открытая Россия", связанной с Михаилом Ходорковским.
По материалам дела, Рогов вместе с женой покинул Россию в 2021 году, а уже в начале 2022 получил визу в Польшу. Супруги переехали туда буквально через несколько дней после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину и поселились в городе Сосновец.
Минувшим летом польские спецслужбы арестовали Рогова сначала по подозрению в связях со взрывчаткой. Его задержание совпало с волной поджогов и диверсий в Польше, в которых, по данным следствия, могли участвовать лица, относящиеся к российским спецслужбам.
Впоследствии под арест попала и его жена Ирина Рогова. Обоих обвинили в сотрудничестве с ФСБ — в частности, в передаче данных о других российских оппозиционерах, сбежавших из РФ в Европу.
Судебный процесс над супругами должен начаться в следующем месяце.
