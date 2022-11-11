Работал на российскую разведку: сотрудник британского посольства в Берлине признался в шпионаже

Бывший охранник посольства Великобритании в Берлине признал себя виновным в сотрудничестве с разведкой РФ.

Об этом пишет Evening Standard.

Отмечается, что 58-летний Дэвид Баллантайн Смит согласился с обвинениями в восьми случаях нарушения Закона о государственной тайне Британии, допущенных в его незаконной деятельности с мая 2020 года до лета 2021 года.

В апреле этого года Смита экстрадировали из ФРГ в Великобританию. По версии следствия, этот человек в период с октября 2020 по август 2021 года занимался "сбором и передачей информации, полезной для российского государства".

В ходе проверки его электронных устройств были обнаружены записи из посольства и черновика письма российскому военному атташе от 14 мая 2020 года.

"Он признался, что производил без разрешения фотокопии документов, копировал записи с камер наблюдения и собирал конфиденциальные материалы под грифом "секретно", — пишет издание.

Напомним, что государственное телевидение Ирана показало "признание" французской пары, арестованной пять месяцев назад, в якобы содействии организации протестов учителей в этой стране.