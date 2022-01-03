Работал уборщиком и решил вернуться домой: в Южной Корее рассказали о перебежчике в КНДР

Работал уборщиком и решил вернуться домой: в Южной Корее рассказали о перебежчике в КНДР

В ноябре 2020 мужчина якобы преодолел ограждения на границе и попал на территорию Южной Кореи.

Неизвестный, бежавший из Южной Кореи в КНДР, вероятно, является северокорейцем, ранее перешедшим границу и попавшим на Юг.

Об этом в понедельник, 3 января, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.

"Относительно пересечения границы власти предполагают, что это лицо является перебежчиком из Северной Кореи, они проверяют соответствующие факты", — говорится в сообщении.

Отмечается, что этот перебежчик из КНДР, по данным СМИ, в ноябре 2020 преодолел ограждения на границе и проник на территорию Южной Кореи. После этого он работал на Юге уборщиком, что, по оценке агентства, говорит о том, что мог столкнуться с экономическими трудностями.

Напомним, из КНДР в Южную Корею сбежал дипломат с семьей.

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