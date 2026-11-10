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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Работали на РФ за криптовалюту: в Польше двух украинцев разоблачили в шпионаже и поджогах

Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали двух молодых украинцев, которые за криптовалюту снимали военные объекты и совершали поджоги автомобилей в интересах российских спецслужб.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Шпионаж

Шпионаж / © pixabay.com

Во вторник, 10 ноября, сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши (ABW) задержали двух граждан Украины по подозрению в шпионаже и подготовке диверсий в пользу российских спецслужб.

Об этом в соцсети Х сообщил министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк.

По данным ведомства, мужчин в возрасте 24 и 25 лет были задержаны в городе Минск-Мазовецкий, когда они фотографировали объекты критической и военной инфраструктуры.

Кроме шпионажа и диверсий, им также предъявлены обвинения в поджогах автомобилей. В частности, сотрудники ABW установили, что ранее они меняли номера авто на подобные, которые используют на транспортных средствах, принадлежащих украинской армии.

«Эта тактика, вероятно, преследовала цель скрыть подлинный характер событий — и, что важнее, бросить тень подозрения на украинскую сторону, — что впоследствии могло быть использовано для распространения дезинформации», — написал Семоняк.

За выполнение задач они получали вознаграждение, в частности, в криптовалюте. Суд арестовал обоих подозреваемых на три месяца.

Напомним, польские спецслужбы задержали шестерых человек, подозреваемых в сотрудничестве с российской разведкой и незаконной поставке материалов для производства вооружения в Россию. По версии следствия, подозреваемые действовали в составе организованной группы и незаконно поставляли в РФ материалы, которые могли использоваться для производства боеприпасов и систем вооружения. Четырех фигурантов суд отправил под арест.

Среди задержанных — пять граждан Польши в возрасте от 25 до 52 лет и 37-летняя гражданка России.

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