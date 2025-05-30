Илон Маск и Дональд Трамп в Белом доме / © Associated Press

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Американский бизнесмен Илон Маск, который в прошлом году стал одним из ближайших соратников Дональда Трампа, употреблял наркотики в гораздо больших количествах, чем считалось ранее. Он не только употреблял легальный в США кетамин, но и принимал экстази и психоделические грибы.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на свидетельства людей, знакомых с его деятельностью.

Как отмечает издание, Маск сам признавал, что употребляет кетамин «в небольших количествах» в качестве лекарства от депрессии примерно раз в две недели.

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Однако знакомые с ним люди утверждают, что это употребление было не эпизодическим, а чуть ли не ежедневным. При этом Маск смешивал препарат с другими психоактивными веществами, среди которых — экстези и психоделические грибы.

Американский миллиардер и соратник президента Трампа рассказывал близким людям, что принимает так много кетамина, что это влияет на его мочевой пузырь — это типичное последствие хронического употребления.

Этот препарат, который действительно иногда выписывают американские врачи для лечения таких психических проблем как депрессия, имеет другие риски — он может вызвать галлюцинации, потерю связи с реальностью.

Кроме того, как утверждают очевидцы, Маск брал с собой в путешествия коробку с таблетками, среди которых был замечен препарат Аддерал — стимулятор, который помогает лучше сосредотачиваться, быть внимательным и менее импульсивным.

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Эти таблетки «включают» мозг и заставляют его работать активнее. Но если принимать их без надобности или не по назначению врача, они могут быть опасными — вызывают зависимость, проблемы с сердцем, повышенную тревожность и т.д.

По словам людей, которые бывали на мероприятиях с участием Маска, он употреблял эти вещества, в частности, на частных вечеринках в разных местах США и как минимум в одной другой стране.

Илон Маск и его адвокат не ответили на запросы NYT о комментариях относительно употребления им наркотиков. В Белом доме также отказались комментировать то, требовали ли от миллиардера пройти тесты на наркотики.

«Непонятно, употреблял ли 53-летний господин Маск наркотики, когда в этом году стал неотъемлемой частью Белого дома и получил полномочия сокращать федеральную бюрократию. Но он демонстрировал непредсказуемое поведение, оскорбляя членов кабинета министров, жестикулируя как нацист и искажая свои ответы в постановочном интервью», — отмечает издание.

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Напомним, накануне, 29 мая, американский миллиардер Илон Маск объявил о завершении своей работы в администрации США на должности главы департамента правительственной эффективности DOGE.