Работайте или убирайтесь домой: Шольц обратился к украинским беженцам

Шольц считает, что украинцев нужно поощрять работать или возвращаться домой.

Безработные украинские беженцы в Германии должны активнее начинать работу или возвращаться на родину.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает ntv.

"Слишком многие находятся здесь, по сути, уже достаточно долго, и теперь им нужно наконец-то начать работать", – заявил Шольц во время правительственных слушаний в Бундестаге.

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По его словам, Германия должна стремиться к тому, чтобы больше украинцев и других беженцев после прохождения курсов по изучению языка и других программ начали искать работу. Достигнутых до сих пор успехов с использованием правительственного "стимулирования занятости" недостаточно, считает канцлер.

Щельц рассказал, что "очень подробно" обсуждал этот вопрос с украинским президентом Владимиром Зеленским.

"Он (Зеленский – Ред.) сообщил мне, что намерено создать в Германии и Польше украинское агентство, которое будет помогать украинцам либо возвращаться на родину, либо устраиваться на работу в Германии, чтобы мы могли совместно двигаться в этом направлении", – добавил канцлер. ФРГ.

Ранее Олаф Шольц сделал заявление о возможности направления германских войск в Украину.

Также сообщалось, что все больше украинских беженцев хотят остаться в Германии.

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