Работают на грани возможностей: главная больница Сектора Газа переполнена живыми и мертвыми людьми

Шифа — это не только крупнейшее медицинское учреждение Газа, но и центр всей системы здравоохранения.

Главная больница Сектора Газа переполнена живыми и мертвыми людьми. Медицинский объект находится на грани возможностей, поскольку трупы накапливаются, в то время как тысячи людей ищут там убежища.

Об этом пишет The Guardian.

Как отмечается, в больнице Дар Аль-Шифа в Секторе Газа живые спят между койками, заполненными пациентами, в коридорах и даже на территории, в то время как мертвые переполняют морг.

Название "Дар-аль-Шифа" переводится как "дом исцеления", и десятки тысяч искали не просто исцеление, но и убежища от бомбежек, которые ежечасно обрушивались на Газу, молясь, чтобы больница обеспечила хоть какую-то защиту.

На железных перилах во внутреннем дворике вешали одеяла, чтобы создать тень, а некоторые люди собрались у лестницы со своими детьми и всем, что осталось от их вещей.

Шифа — это не только крупнейшее медицинское учреждение Газа, но и центр всей системы здравоохранения. Израильские атаки на территорию довели ее до краха. По оценкам местных властей и групп помощи в Газе, там скрываются от 35 000 до 40 000 человек.

"Врачи привезли их семьи в больницу для безопасности. Прошлой ночью я спал на столе в операционной", — сказал доктор Гассан Абу-Ситтах, один из хирургов, разговаривая с журналистом Guardian по телефону.

Он также добавил, что количество ищущих убежища создает риск, поскольку тысячи ищут пищу и воду там, где их нет. А скопление людей может привести к вспышке инфекционных заболеваний.

Когда израильская артиллерия начала наносить удары по Газе с неба и моря, уничтожая целые городские кварталы после того, как руководящие территорией боевики ХАМАС начали смертельное нападение на Израиль, многие в городе Газа соблюдали процедуру, которую они научились во время предварительных атак, и сбежали в больницу.

Более десяти лет территория больницы была в основном защищена от бомбардировок, за исключением забастовки, поразившей амбулаторную клинику Шифы в 2014 году. Широкая зона перед дверью отделения неотложной помощи принимает телевизионные группы, местных политиков, медицинских работников, рабочих и гражданских, которые собираются там, среди звуков сирен скорой помощи и постоянного осмотра пациентов, прибывающих на носилках.

Но на этот раз, несмотря на недавние усилия Международного комитета Красного Креста по ремонту отделения неотложной помощи Шифы, нынешний кризис испытывает больницу, работающую на грани возможностей.

На прошлой неделе израильские официальные лица объявили "полную осаду" Сектору Газы, прекратив поставки воды, пищи и топлива, что означает, что Шифа рискует потерять не только электроснабжение больницы, но и запасы дизельного топлива, необходимые для резервных генераторов. Через несколько дней израильские военные издали приказ об эвакуации всех 1,1 миллиона человек севернее реки Газа, включая город Газа, требуя от них бежать на юг. Госпиталь Шифа вместе с несколькими другими медицинскими учреждениями заявили, что эвакуация будет невозможна. Всемирная организация здравоохранения назвала приказ об эвакуации больниц смертным приговором для тысяч больных и раненых.

Напомним, что Израиль ликвидировал одного из лидеров ХАМАС в Секторе Газа.

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