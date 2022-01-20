Работают на разведку и ФСБ РФ: в Госдепе США объяснили, почему ввели санкции против украинских нардепов

Работают на разведку и ФСБ РФ: в Госдепе США объяснили, почему ввели санкции против украинских нардепов

В Госдепе сообщают, что украинские нардепы действуют по указанию ФСБ, что дестабилизирует ситуацию в Украине.

Минфин США ввел санкции против четырех граждан Украины, среди которых действующие народные депутаты от партии "ОПЗЖ" Тарас Козак и Олег Волошин. В Государственном департаменте США сообщили, что украинские политики причастны к дестабилизации ситуации и связаны с деятельностью разведки РФ.

Соответствующее сообщение появилось на сайте американского ведомства.

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"Лица, двое из которых являются народными депутатами Украины, действуют по указанию ФСБ и поддерживают российские опасные операции влияния, которые подрывают не только Украину, но и фундаментальные принципы демократии. Среди четырех человек, которые сегодня определены, это Тарас Козак, Олег Волошин, Владимир Олейник и Владимир Сивкович", — говорится в сообщении.

В Госдепе отметили, что Россия использует гибридные тактики, включая дезинформацию и другие кампании влияния, чтобы дестабилизировать Украину, чем они занимаются многие годы. Отмечают, что в 2020 году кремлевские чиновники запустили комплексный план информационной операции, призванный ухудшить способность украинского государства функционировать самостоятельно. Как считают в американском ведомстве, украинские народные депутаты, против которых были введены санкции, играли ключевую роль в этой кампании.

ФСБ использует эти чиновники и создает нестабильную ситуацию в Украине. В частности, в заявлении отмечается, что в 2016 году Россия пыталась повлиять на выборы в США. А также, что Тарас Козак использовал принадлежащие ему телеканалы как для очернения высокопоставленных членов ближайшего окружения президента Зеленского, так и для усиления фальшивых сообщений о выборах в США в 2020 году .

"В течение более десяти лет Россия использует дезинформационные агентства и филиалы разведывательных служб во всем мире для распространения ложных сообщений в поддержку своих стратегических целей ", – объясняют американские дипломаты.

Соединенные Штаты сотрудничают вместе с украинскими властями для выявления таких субъектов.

Напомним, 20 января США ввели санкции против четырех граждан Украины, среди которых действующие народные депутаты, в частности соратник пророссийского депутата Виктора Медведчука — Тарас Козак. В список попали нардепы от "ОПЗЖ" Тарас Козак и Олег Волошин, а также бывшие нардепы "Партии регионов" Владимир Олейник и Владимир Сивкович.

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