Работник больницы убил двух пациентов, потому что очень хотел спать: шокирующая история

Мужчина колол пациентам лекарства, чтобы те его не беспокоили.

В Германии 27-летний медицинский брат случайно убил двух пожилых пациентов, потому что хотел спать. Он уколол им большие дозы успокаивающего.

Об этом пишет mirror.co.uk.

27-летний медбрат заявил в Мюнхенском региональном суде в Германии, что он не собирался убивать 80- и 89-летних пациентов. Он сказал, что страдал от последствий попойки и просто не мог заботиться о них, потому что очень хотел спать.

"Честно говоря, у меня было похмелье", — сказал он.

Сотрудники больницы отмечали, что их коллега злоупотребляет алкоголем и часто использует духи, чтобы скрыть последствия после попойки.

Председательствующего судью Норберта Ридманна это не поразило. Он сказал, что медбрат давал пациентам успокаивающее "для того, чтобы иметь покой и возможность не работать и спать на работе или играть в игры на мобильном телефоне".

По данным суда, медицинский брат вводил пожилым пациентам успокаивающие препараты, адреналин или разбавители крови, из-за чего умерли люди в возрасте 80 и 89 лет. Кроме того, пострадали еще шесть пациентов больницы. Поэтому медбрата приговорили к пожизненному лишению свободы.

Напомним, 109-летний мужчина, у которого ничего не болит, раскрыл секрет долголетия

Читайте также: