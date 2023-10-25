Работник известной крупной пивоварни помочился в резервуар с солодом — видео

В Китае сотрудника крупной пивоварни поймали, когда он справлял нужду в резервуаре с солодом для лагера.

Об этом пишет Daily Star.

На появившихся в Сети кадрах видно, как рабочий пивного завода Tsingtao, одетый в синий комбинезон, перелезает через стену в резервуар для солода, прежде чем помочиться туда.

Китайская фирма заявляет, что передала в полицию видеозапись, а партия солода была запечатана и она не будет использоваться.

"Мы активизируем наши управленческие усилия, чтобы обеспечить качество продукции", – прокомментировал представитель компании, добавив, что производство компании продолжается в обычном режиме.

Мужчину арестовали. Адвокат Шао Кэ заявил, что, по его мнению, действия этого человека нарушили местные санитарные правила, что может привести к заключению на срок до семи лет.

Пользователи соцсетей подвергли критике действия работника и заявили, что он испортил репутацию бренда.

После того как ролик был опубликован, акции компании на Шанхайской фондовой бирже упали на 1% в пятницу и на 7,5% в понедельник утром.

Напомним, родители были шокированы, когда им позвонил сын, который "умер полгода назад". Все началось со ссоры сестер мужчины с родителями.

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