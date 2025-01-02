Работник зоопарка случайно снял собственную смерть в львином логове, пытаясь ошеломить любимую

Он хотел отправить видео своей девушке, чтобы произвести на нее впечатление, но потерпел жестокую расправу.

Работник зоопарка, который пытался "ошеломить свою девушку", поймав трех беглых львов, снял на видео собственную смерть после того, как животные напали на него и съели.

Об этом пишет Daily Star.

44-летний смотритель зоопарка по фамилии Ирискулов открывал навесной замок в частном зоопарке Lion Park в Паркенте, Узбекистан, во время своей ночной смены в 5 утра. Трое львов, которые позже напали на него, сбежали из вольера во двор.

На видеозаписи, сделанной Ирискуловым, видны три льва, которые сначала довольно спокойно наблюдают за его приближением. Вдруг львы вскакивают. Хищники не нападают, но слышно, как смотритель зоопарка неоднократно восклицает имя одного из них: "Симба" и повторяет животному: "Симба, тише".

Трое львов напали на работника зоопарка / Фото: Will Stewart

Понятно, что лев сбежал из вольера из-за того, что дверь осталась незапертой. Работник зоопарка пытался снять видео, чтобы затем отправить своей девушке. На кадрах слышно, как мужчина кричит, и, очевидно, его кусают, пока продолжается запись.

Смотритель зоопарка продолжает говорить: "Тише, тише" на протяжении всей записи. Из видеозаписи и отчетов следует, что львы съели его.

Двух львов спасатели усыпили, а третьего застрелили. Другие работники зоопарка нашли остатки мужчины через несколько часов после нападения, о чем было сделано официальное заявление: "Львы убили его и частично съели его тело".

Напомним, недавно в Одессе леопард напал на работника зоопарка. Мужчина оказался в больнице с множественными ранами головы, шеи, конечностей.

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