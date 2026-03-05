- Дата публикации
Работница детсада распространяла изображения насилия над детьми: как ее наказали
В специальной группе в Telegram женщина поделилась с мужчиной под ником "Извращенец" видео, на котором присутствовал двухлетний ребенок.
В Великобритании 20-летняя работница детского сада Зара Ланкашир распространяла ужасные изображения жестокого обращения с детьми. Она делала это в специальной группе в Telegram, которую посещали педофилы.
Об этом стало известно на заседании суда, которое состоялось сегодня, 5 марта, сообщает Daily Mail.
Молодую работницу детсада арестовали на рабочем месте. О ее преступной деятельности стало известно после задержания одного из членов сети, в которой люди с педофильскими наклонностями распространяли непристойные фото и сообщения.
Оказалось, что она поделилась с мужем под ником «Извращенец» видео, на котором присутствовал двухлетний ребенок.
Сама она имела никнейм «пузырьковый пингвин» на мессенджере Telegram и называла себя «маленькой шлюхой».
В одном из сообщений Зара Ланкашир призвала участников этой группы сексуально домогаться ее собственных детей, когда они у нее будут.
Она также призналась, что ее сексуально возбуждают дети, за которыми она ухаживает как работник детского сада, и даже утверждала, что совершала сексуальные домогательства в отношении детей, находившихся под ее опекой, хотя полицейское расследование не нашло никаких доказательств того, что это произошло.
Более 100 родителей детей, воспитывающихся в детском саду, были опрошены полицейскими, которые пришли к выводу, что все правонарушения были «совершены онлайн», а не на ее рабочем месте.
После ареста Ланкашир полностью сотрудничала с полицией и предоставила PIN-код своего телефона, а также полностью призналась в своей деятельности.
Детектив-инспектор Фэй Тули из управления общественной охраны полиции Гертфордшира заявила: «Ланкашир был привлечен к ответственности за совершенные ею преступления, и хотя наше расследование выявило, что они не касались физического насилия над детьми, они все же имеют чрезвычайно серьезный характер».
Молодая женщина признала вину по 11 пунктам обвинения в распространении материалов, связанных с сексуальным насилием над детьми.
Среди них были четыре случая распространения непристойных изображений детей, три случая создания непристойных изображений и четыре случая публикации непристойных статей.
За совершенные уголовные правонарушения суд назначил бывшей работнице детсада наказание в виде четырехлетнего заключения.
