Работу аэропорта Берлина экстренно остановили из-за неизвестного дрона

Дрон / © Getty Images

Реклама

В Германии аэропорт Берлин-Бранденбург (BER) приостанавливал свою работу из-за появления неизвестного беспилотника над южной частью аэродрома. Произошло это вечером пятницы, 31 октября.

Об этом сообщает Bild.

С 20:00 до 22:00 полеты полностью останавливали. 11 самолетов перенаправили в другие города: четыре — в Лейпциг, четыре — в Дрезден и три — в Гамбург. Многие борта кружили над Берлином, а три рейса в Лондон, Бирмингем и Стокгольм отменили.

Реклама

В полиции подтвердили, что очевидец и экипаж патрульного автомобиля видели дрон вблизи аэропорта. После этого он исчез из виду.

На сайте аэропорта появилось много сообщений о задержках. Многие пассажиры часами ждали в терминале. По последним данным, работа аэропорта уже возобновлена.

В связи с инцидентом был временно отменен запрет на полеты. Как сообщил спикер аэропорта Аксель Шмидт, власти разрешили совершать взлет до 1:00 ночи, а посадки — до 4:00 утра.

На место инцидента прибыли два вертолета федеральной полиции, которые искали дрон или его оператора. Территорию вокруг аэропорта также обследовали наземные патрули.

Реклама

В издании отметили, что количество инцидентов с беспилотниками вблизи аэропортов в Германии резко возросло. Лишь в начале октября из-за подобной ситуации останавливали полеты в аэропорту Мюнхена.

Напомним, вечером 2 октября у воздушного пространства Мюнхена были замечены неизвестные дроны. Тогда сообщалось об отмене более десятка рейсов.

Вечером 3 сентября, второй раз за менее 24 часов, обе взлетно-посадочные полосы в аэропорту Мюнхена снова были закрыты из-за появления неизвестных беспилотников.