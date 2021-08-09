"Работы — на финальном этапе": в России назвали сроки завершения строительства "Северного потока-2"

"Работы — на финальном этапе": в России назвали сроки завершения строительства "Северного потока-2"

По словам дипломата, США и ФРГ не заключали соглашение по газопроводу, были только заявления.

Посол России в Германии Сергей Нечаев назвал сроки завершения строительства "Северного потока-2".

Об этом посол заявил в интервью газете "Известия".

"Исходим из того, что немецко-американская договоренность не повлияет на темпы и сроки завершения "Северного потока-2 ". Строительные работы находятся на финальном этапе, до полного их окончания остаются считанные недели", — отметил Нечаев.

Напомним:

США официально отказались похоронить "Северный поток-2" на дне Балтийского моря. Так, администрация Байдена отменила санкции в отношении оператора газопровода Nord Stream 2. AG и его гендиректора Маттиаса Варнига "в соответствии с национальными интересами".

в отношении оператора газопровода Nord Stream 2. AG и его гендиректора Маттиаса Варнига "в соответствии с национальными интересами". США и Германия изучают возможности укрепления энергетического сектора Украины на фоне завершения строительства газопровода "Северный поток-2".

газопровода "Северный поток-2". Министерство иностранных дел Германии опубликовало декларацию Вашингтона и Берлина по российскому проекту "Северный поток-2".

Новости недели: "Северный поток-2" - как договоренности Байдена и Меркель повлияют на Украину

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