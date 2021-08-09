"Работы — на финальном этапе": в России назвали сроки завершения строительства "Северного потока-2"

По словам дипломата, США и ФРГ не заключали соглашение по газопроводу, были только заявления.
Посол России в Германии Сергей Нечаев назвал сроки завершения строительства "Северного потока-2".
Об этом посол заявил в интервью газете "Известия".
"Исходим из того, что немецко-американская договоренность не повлияет на темпы и сроки завершения "Северного потока-2 ". Строительные работы находятся на финальном этапе, до полного их окончания остаются считанные недели", — отметил Нечаев.
Напомним:
- США официально отказались похоронить "Северный поток-2" на дне Балтийского моря. Так, администрация Байдена отменила санкции в отношении оператора газопровода Nord Stream 2. AG и его гендиректора Маттиаса Варнига "в соответствии с национальными интересами".
- США и Германия изучают возможности укрепления энергетического сектора Украины на фоне завершения строительства газопровода "Северный поток-2".
- Министерство иностранных дел Германии опубликовало декларацию Вашингтона и Берлина по российскому проекту "Северный поток-2".