Ради осуществления своей мечты: 59-летний немец отправился в кругосветное путешествие с ослом

Завершить путешествие планирует через три года.
В кругосветку с ослом. 59-летний Михаэль из Германии оставил все и отправился в путешествие, чтобы осуществить свою мечту — увидеть как можно больше стран. Осла же взял как компаньона и чтобы нес вещи.
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 27 октября.
Мужчина уверяет: за работой не скучает, ведь всю жизнь работал дорожным рабочим и от этого просто устал. Ночуют путешественники где придется – мужчина в палатке, а ишак рядом. Случается также, что их к себе приглашают фермеры.
Михаэль говорит, что ему нравится путешествовать медленно, ведь это позволяет познакомиться с каждым народом. Завершить планирует через три года.