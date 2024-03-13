Ради полного равенства между полами: в одной из стран ЕС задумались о призыве женщин в армию

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен заявила, что в ее стране хотят увеличить количество молодых людей, которые проходят военную службу, распространив призыв на женщин.

Об этом сообщает Associated Press.

В стране также планируется увеличить продолжительность службы с 4 до 11 месяцев как для мужчин, так и для женщин, сказала она. Так, призывники сначала пройдут пять месяцев базовой подготовки, а затем еще шесть месяцев — оперативную службу вместе с дополнительной подготовкой.

"Мы не перевооружаемся, потому что хотим войны. Мы перевооружаемся, потому что хотим этого избежать", – заявила Фредериксен на пресс-конференции.

Она добавила, что датское правительство хочет достичь "полного равенства между полами".

Согласно официальным данным, в Дании сейчас есть до 9 тысяч профессиональных военнослужащих в дополнение к 4700 призывникам, которые проходят базовую подготовку. Правительство скандинавской страны хочет увеличить количество призывников на 300 человек и достичь 5000 человек.

В прошлом году в Дании было 4717 призывников. Проходившие военную службу женщины составляли 25,1% от общего количества призывников, свидетельствуют официальные данные.

По словам главы Минобороны Дании Троэльса Люнда Поульсена, планы правительства по изменениям в военной службе будут внесены в законодательство 2025 года и вступят в силу в 2026-м.

Ранее премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен и украинский президент подписали соглашение о сотрудничестве в области безопасности между Украиной и Данией.

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