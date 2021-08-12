Ради рекламы волонтерку высадили на верхушку самого высокого здания в ОАЭ

Ради рекламы волонтерку высадили на верхушку самого высокого здания в ОАЭ

Ролик за несколько дней стал вирусным в Сети.

Авиакомпания из Объединенных арабских Эмиратов сняла рекламное видео на самом высоком здании и оно набрало миллион просмотров за считанные дни.

Они сначала объявили конкурс среди волонтеров, кто готов выкарабкается на самую высокую его точку в АОЭ. Небоскреб Бурдж-Халифа 828 метров высотой.

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Победительница отбора тренировалась вместе с целой командой, чтобы съемки прошли безопасно.

Первый ролик авиакомпания посвятила возвращению сообщение с Британией, которое, по словам рекламщиков, заставило перевозчика чувствовать себя "на вершине мира". Именно такие слова были написаны на плакатах, которые показывала одета как стюардесса волонтер.

Ролик быстро стал хитом Интернета, однако некоторые из пользователей усомнился, на самом деле его сняли на Бурдж-Халифе, или просто нарисовали в студии. Поэтому авторы впоследствии — поделились еще и кадрами со съемок.

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