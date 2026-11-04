«Ради всеобщего блага»: Трамп объяснил, почему начал войну против Ирана

Почему Трамп начал войну против Ирана / © Associated Press

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Президент Америки Дональд Трамп убежден в правильности избранного курса по Ирану и считает свои решения шагом ради «общего блага». Несмотря на упреки о влиянии войны с Ираном на мировые цены на нефть, глава США убежден в долгосрочном позитивном эффекте действий США для всей планеты.

Об этом сообщает Clash Report.

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США начали войну против Ирана ради «общего блага»

«Многие говорят, что цена на нефть — из-за Ирана. Но я полностью убежден, что мое решение относительно Ирана ради долгосрочного блага нашей страны и даже мира было абсолютно правильным, и оно продолжает быть таким», — сказал Трамп.

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Оценивая вероятность дальнейшего обострения или изменения интенсивности действий против Тегерана, Трамп подчеркнул, что Вашингтон будет ориентироваться, прежде всего, на собственные национальные интересы.

«Мы рассмотрим ситуацию, и если увидим возможность сделать то или иное, мы сделаем то, что будет лучше для этой страны», — ответил Трамп на вопросы журналистки.

В то же время, на вопрос о возможности применения ядерного арсенала против иранской стороны он дал четко понять, что в этом нет никакой потребности.

«Мне это не нужно. Мы их уже выбили — на 90%. Так что мне это не нужно».

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Демократы выигрывают выборы в США

Напомним, промежуточные выборы в США завершились масштабным поражением Республиканской партии: Демократическая партия впервые за последние 20 лет получила контроль сразу над обеими палатами Конгресса.

Издание Stern и Mother Jones назвали результаты «синим цунами», отметив успехи демократов даже в традиционно республиканских штатах, таких как Техас, Южная Каролина, Джорджия, Айова и Канзас. Главными факторами поражения называют рост стоимости жизни, затяжную войну против Ирана, иммиграционную политику, торговые пошлины и сближение Трампа с Владимиром Путиным.

Потеря большинства существенно ограничит возможности американского президента на последние два года его каденции. С января новоизбранный Конгресс получит право блокировать законодательные инициативы и кадровые назначения, требовать правительственные документы, вызвать должностных лиц для показаний и инициировать расследования, которые могут потенциально привести к импичменту.

Хотя Трамп сохраняет исполнительные полномочия и право вето, поражение уже усугубило внутренние противоречия в Республиканской партии. Однопартийцы начинают более открыто критиковать политику Белого дома, а сами результаты голосования ускоряют борьбу внутри партии за будущее после каденции Трампа, поскольку он не имеет права баллотироваться на выборах 2028 года.

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