Радиация в 800 тысяч раз выше нормы: на дне моря обнаружили "подарок" времен СССР

На дне Норвежского моря почти 40 лет лежит советская атомная подлодка К-278 «Комсомолец» , которая до сих пор остается активным источником радиоактивного загрязнения в Арктике.

О результатах масштабного исследования этой субмарины написало испанское издание Xataka со ссылкой на научный журнал PNAS.

Шокирующие результаты анализов воды

Трагедия произошла 7 апреля 1989 года. Из-за масштабного пожара подлодка затонула. Из 69 членов экипажа выжили только 27. На борту навсегда остались ядерный реактор и две торпеды с плутониевыми боеголовками.

В 2019 году норвежская экспедиция с помощью подводного робота приблизилась к вентиляционной трубе лодки и заметила странное облако, похожее на дым. Это проявилась периодическая утечка радиации.

Анализы воды показали страшные цифры: концентрация цезия-137 превышает норму океанической воды в 800 тысяч раз, а стронция-90 - в 400 тысяч раз. Эти изотопы свидетельствуют о том, что топливо в ядерном реакторе подвергается активной коррозии.

Существует ли глобальная угроза

К счастью, утечка не касается самих ядерных торпед. Еще в начале 90-х годов техники надежно запечатали этот отсек титановыми плитами, и эта защита до сих пор работает - следы оружейного плутония в воде не обнаружены.

Радиация сочится только из реактора, однако она быстро растворяется в огромных массах океанской воды. Исследователи отмечают, что корпус субмарины оброс губками и кораллами, не имеющими никаких признаков мутаций или повреждений.

Ученые отмечают: любая попытка поднять «Комсомолец» на поверхность намного опаснее, чем оставить его на дне. Если радиоактивные материалы попадут в атмосферу, то последствия для человечества будут катастрофическими.

