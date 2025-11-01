Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Когда Дональд Трамп год назад во второй раз одержал победу на выборах президента США, он пообещал своим поклонникам старт «золотой эпохи» для страны. Впрочем, на фоне эйфории победы, мировые аналитики и «хор мрачных голосов» прогнозировали: для Европы и других союзников Америки его возвращение к власти может обернуться опасной эпохой неопределенности и тьмы.

Об этом пишет The Telegraph.

В течение многих месяцев предвыборная риторика Трампа рисовала ледяную картину того, что он собирается делать со странами, которые были друзьями США на протяжении поколений. Если другие союзники по НАТО не начнут тратить больше на собственные вооруженные силы, то Трамп не только откажется выполнять договорные обязательства США по их защите, но и поощрит россиян «делать все, что им вздумается», пишет СМИ.

Он обещал закончить войну в Украине в течение 24 часов, что породило предположение, что Америка может объединиться с кремлевским диктатором Путиным, чтобы заставить президента Украины Владимира Зеленского согласиться на условия России и выбрать капитуляцию как скорейший способ установить мир, а также предоставит Израилю полную свободу действий для ведения войны.

А, введя карательные тарифы, Трамп разжег бы соперничество Америки с Китаем, рискуя неконтролируемой эскалацией между двумя государствами Тихоокеанского региона. Однако после года шума и ярости правда состоит в том, что ни один из этих трампистских кошмарных сценариев не воплотился, говорится в материале. Трамп продемонстрировал способность добиваться реальных успехов во внешней политике.

Стратегия неопределенности по Украине и России

Неопределенность может работать в обе стороны. Держа всех постоянно в состоянии дисбаланса, Трамп может также убедить агрессора в том, что последствия проверки Америки слишком непредсказуемы рисковать.

И если существует руководящий метод внешней политики Трампа, это метод радикальной неопределенности. Вынуждая и друзей, и противников играть в вечную игру угадывания — обычная риторика это или реальность — Трамп стремится подчинить их своей воле.

Никто не почувствовал это сильнее, чем президент Украины Владимир Зеленский, столкнувшийся с яростью Трампа в Овальном кабинете в феврале. Америка на время прекратила делиться разведданными и поставлять оружие, с очевидной целью сломить Зеленского и заставить его капитулировать перед Путиным.

Однако к сентябрю Трамп совершил полный разворот и заявил, что Украина не только может победить российское вторжение, но и вернуть каждый сантиметр оккупированных территорий и отвоевать всю Украину в ее первоначальном виде.

Если Путин считал, что он каким-то образом не подчиняется правилу радикальной неопределенности или наделен привилегированным пониманием принятия решений Трампом, последние события стали для него грубым потрясением, пишет СМИ. 22 октября Трамп внезапно отменил саммит с Путиным и сделал шаги, чтобы задушить нефтяные доходы России, введя парализующие «Роснефть» и «Лукойл» санкции.

На фоне всех зигзагов, политика Трампа по отношению к Украине, похоже, приобрела несколько последовательных нитей: Америка не позволит России просто выиграть, но Конгресс также не будет просить одобрить новые многомиллиардные пакеты помощи. Трамп будет ожидать, что Европа возьмет на себя львиную долю расходов на поддержку Украины; любое американское оружие не будет подарено, а будет продано Киеву на коммерческих условиях.

В то же время, последние санкции показывают, что Трамп готов оказывать на Россию больше экономического давления, чем Байден когда-либо оказывал.

«Трамп понял, что не может позволить Украине проиграть, особенно, если ответственность возложат на него. Он делает все, чтобы положить максимум давления на европейцев, чтобы они закрывали финансовые дыры», — заметил бывший министр иностранных дел Великобритании Джереми Гант, имевший дело с Трампом в его первый срок.

Учитывая, что Украина — самая большая страна Европы после России, нет ничего необоснованного в ожидании, что европейские правительства оплатят большую часть счетов за поддержку Зеленского. И потому пока Трамп вряд ли уйдет от Украины или любого другого международного кризиса.

Трамп заставил европейских союзников платить

Сообщается, что за последние 12 месяцев Трамп, вероятно, даже укрепил НАТО, запугав европейских союзников и заставив их тратить больше на собственную оборону. И он ударил по «сонной артерии» доходов Путина так, как президент Байден никогда не делал, введя американские санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний — «Роснефти» и «Лукойла».

Чтобы понять масштаб трансформации НАТО, журналисты предлагают вспомнить, что когда Путин впервые вторгся в Украину в 2014 году, только два европейских союзника — Великобритания и Греция — тратили на оборону более 2% ВВП. Даже когда Путин начал полномасштабное наступление восемь лет спустя, в 2022 году, только шесть европейских государств выполняли целевой показатель в 2%.

В этом году, напротив, все 32 члена НАТО достигнут этого уровня, а пять европейских стран — Польша, Эстония, Латвия, Литва и Норвегия — пойдут дальше и потратят на оборону (в доле от ВВП) больше, чем США.

«Отрезвливая правда состоит в том, что даже одной лишь агрессии Путина было бы недостаточно, чтобы развернуть „супертанкер“ европейских оборонных расходов — для этого также понадобились угрозы Трампа покинуть альянс», — говорится в материале.

На саммите НАТО в Гааге в июне Трампу удалось убедить союзников поднять их оборонные расходы далеко выше 2% — до 3,5% ВВП, плюс еще 1,5% выше инфраструктуры национальной безопасности. В обмен на это обязательство Трамп согласился подтвердить «незыблемую приверженность коллективной обороне, закрепленную в статье 5 договора — что нападение на одного является нападением на всех».

Именно поэтому сегодня Путин сталкивается с Европой, которая перевооружается быстрее, чем кто-либо мог вообразить всего три года назад, тогда как Трамп публично подтвердил готовность Америки защищать своих союзников. По крайней мере, на бумаге такое достижение должно сделать Европу более безопасной.

Напомним, ранее эксперт по ближневосточным делам Кон Кофлин в своей статье для издания The Telegraph предположил, что встреча президента США Дональда Трампа с лидером КНР Си Цзиньпином может поспособствовать прорыву в его усилиях по прекращению войны в Украине. По его словам, больше всего способствует возможности Кремля продолжать войну готовность Китая закупать большие объемы российской нефти, несмотря на западные санкции.