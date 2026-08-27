"Радио Судного дня" передало рекордное количество сигналов после визита директора ЦРУ в РФ: что происходит

Радио Судного Дня / © ТСН

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Таинственная радиостанция «УВБ-76», которую называют «радио Судного дня», начала выходить в эфир чаще, чем когда-либо за последние 20 месяцев. Это произошло после визита в Москву директора ЦРУ Джона Рэтклиффа.

Об этом пишет The Moscow Times.

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Рекордная активность «УВБ-76» — что известно

В четверг, 27 августа, таинственная радиостанция передала зашифрованные сообщения 25 раз — это рекорд за последние 20 месяцев. Последний раз подобную активность фиксировали 12 февраля 2025 года, когда Дональд Трамп и Владимир Путин говорили по телефону после инаугурации президента США.

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На этот раз первые сообщения — «Подголосок» и «Кумотом». Станция передала их около 9:30 мск. Вторая серия прозвучала около 13:00. Среди них еще были такие кодовые слова, как «Преступление», «Рекорд», «Днестр», «Возоруль», «Святоцвет» и другие. Августовский показатель также сделал рекордный месяц по активности радиостанции с начала 2025 года.

Радиостанция начала передавать сигналы гораздо чаще через день после визита в Москву директора ЦРУ Джона Рэтклиффа. По информации The Wall Street Journal, он привез в Кремль предупреждение не нападать на НАТО.

По мнению западной разведки, после выборов в Думу Путин может усилить войну и объявить новую мобилизацию. В то же время, источники Bloomberg в Кремле отмечают, что российская элита все больше боится возможного применения Путиным ядерного оружия.

Что известно о радиостанции «УВБ-76»

«УВБ-76» вещает на частоте 4625 кГц со второй половины 1970-х годов. По мнению радиолюбителей, она может быть связана с военными или разведывательными структурами. Существуют версии о ее связи с Западным военным округом или российской системой ответного удара «Периметр», известной как «Мертвая рука». Поэтому ее и называют радиостанцией «Судного дня».

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Подобные номерные станции также используются для передачи шифрованных сообщений шпионам. В частности, ФБР США подтверждало это в 2010 году во время ареста группы российских агентов-нелегалов, включая Анну Чапман, получавших распоряжение из Москвы через кодированные коротковолновые послания.

Визит главы ЦРУ в Москву — последние новости

Напомним, что 25 августа в Москву на американском военном самолете неожиданно прибыл директор ЦРУ Джон Рэтклифф.

Этот секретный визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву оброс новыми деталями. Что известно о его переговорах с российской стороной, предупреждении Путина и загадочном рейсе — узнайте в материале ТСН.

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