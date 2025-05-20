Радио Судного дня передало сообщение перед разговором Путина и Трампа

Местонахождение и назначение станции неизвестны / Фото: Lori

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С приходом Дональда Трампа на пост президента самая загадочная радиостанция РФ «УВБ-76», связываемая с российскими военными или спецслужбами, вдруг активизировалась. Эту радиостанцию еще называют «Радио Судного дня». Такая характеристика связана с одной из многочисленных версий назначения станции, согласно которой она может служить частью системы Периметр — автоматического запуска ядерного ответного удара в случае уничтожения высшего руководства РФ, командных центров и штабов ядерных сил.

Об этом пишет Bild.

«УВБ-76», также известная как «Жужжалка» — это коротковолновая радиостанция, которая непрерывно говорит на частоте 4625 кГц примерно с 1976 года. Большую часть времени на волне слышен только монотонный гул, из-за которого станция и получила свое второе прозвище. Однако изредка станция внезапно начинает передавать в эфир голосовые сигналы — имена или последовательности цифр.

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В экспертном сообществе сложилось общепринятое мнение, что станцию используют российские военные, вероятно структуры Западного военного округа. Но вот каково ее предназначение — существует масса версий.

Издание отмечает, что станция проявляла повышенную голосовую активность зимой 2022, когда Россия заканчивала приготовление к полномасштабному нападению на Украину. После этого «УВБ-76» вернулась в режим перманентного «жужжания», лишь изредка прерывая его на голосовые сообщения.

Однако недавно станция снова проявила необычную активность. За сутки было передано более двух десятков закодированных сообщений — больше, чем когда-либо в течение 24 часов. Это был первый подобный всплеск активности из зимы 2022 года. И произошло это 12 февраля, ровно в тот день, когда президент США Дональд Трамп разговаривал по телефону с Владимиром Путиным.

Поскольку до сих пор нет единого мнения о назначении «УВБ-76», февральский всплеск активности вызывал споры. Есть мнение, что это были скрытые подсказки в рамках приготовлений армии РФ к весеннему наступлению на фронте в Украине.

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Напомним, вечером 19 мая завершились телефонные переговоры Путина и Трампа, продолжавшиеся более двух часов. Перед своим разговором с Путиным Трамп позвонил по телефону Владимиру Зеленскому.

Впоследствии Зеленский сам рассказал, о чем говорил с Дональдом Трампом.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, если российская сторона предложит какие-то «меморандумы», это не будет секретом. Такой документ, по его мнению, мог бы стать основой для дальнейшей «карты, ведущей к окончанию войны, то есть к договору».

Глава России Путин тоже сделал заявление после завершения разговора с Трампом. Путин заявил, что «прекращение огня с Украиной возможно после достижения соответствующих договоренностей». Какие это договоренности он не уточнил.

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