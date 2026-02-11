"Радио Судного дня" сошло с ума: эфир разрывается от загадочных приказов

Радио / © Pexels

Реклама

Легендарная радиостанция УВБ-76, которую еще называют «Радио Судного дня», 11 февраля внезапно перешла в режим непрерывной трансляции. Такой аномальной активности зашифрованных кодов не видели за всю историю ее существования.

Об этом сообщил телеграм-канал «УВБ-76 эфир», который отслеживает сообщения станции.

Российская радиостанция УВБ-76, известная еще как «жужжалка», зафиксировала рекордную активность в эфире — с начала суток она передала 12 закодированных голосовых сигналов, и, вероятно, трансляции продолжаются. Ранее такой интенсивности вещания не наблюдали: обычно станция ограничивается монотонным шумовым сигналом.

Реклама

Какие слова транслировала «жужжалка» 11 февраля?

Каждое сообщение состояло из одного характерного слова: «Акрокрен», «рыболовный», «хлевотюк», «блицосидр», «вихлянье», «баранка», «придирчивый», «укосопаб», «покладистый», «СССР», «голубей», «кобочелн».

Специалисты считают, что такая необычная активность может свидетельствовать об изменении уровня готовности российских военных узлов связи. Двенадцать сигналов только за утро — беспрецедентный показатель, которого ранее не фиксировали.

Первое сообщение 11 февраля зафиксировали в 09:05 по московскому времени — тогда прозвучало слово «акрокрен». Уже через четыре минуты в эфире передали второй сигнал — «рыболовный». После почти часового перерыва УВБ-76 снова активизировалась и в течение примерно 15 мин. транслировала сразу пять сообщений: в 10:35 — «хлевотюк», в 10:43 — «блицосидр», в 10:47 — «вихлянье», в 10:49 — «баранка», в 10:51 — «придирчивый».

Еще через 42 мин., в 11:33, прозвучало восьмое слово — «укосопаб». В то же время станция также передала «покладистый». Сигнал «СССР» зафиксировали в 12:53 по московскому времени. Последние два слова — «голубей» и «кобочелн» — прозвучали соответственно в 13:06 и 13:07.

Реклама

Все сообщения диктор зачитывал как отдельные кодовые слова. Хотя их содержание остается неизвестным, резкое увеличение количества трансляций вызвало значительный интерес среди исследователей OSINT. Пока официальных объяснений относительно причин такой необычной активности передатчика нет.

Напомним, в конце января «Радио Судного дня» также прервало эфир странными кодированными сообщениями. Диктор передал фразу со словом «слабость», а на следующий день — «стояк», используя фонетический алфавит (Семен, Татьяна, Ольга и т.д.). Впоследствии зафиксировали еще один сигнал со словами «дернолорд» и «паяние».

Что известно о «Радио судного дня»?

«Радио судного дня» — это неофициальное название российской коротковолновой военной радиостанции УВБ-76 (также известной как «жужжалка»).

Она работает еще со времен СССР.

Большую часть времени передает монотонный сигнал.

Иногда выходит в эфир с закодированными голосовыми словами или цифрами.

Считается, что станция входит в систему военной связи и может использоваться для передачи приказов в чрезвычайных ситуациях, в том числе во время войны или ядерной угрозы.

Точное назначение официально не раскрывается, поэтому вокруг нее много теорий и мифов.