"Радио Судного дня" транслирует серию зловещих кодов после падения ракеты в Польше

Радио Судного дня / © ТСН

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Таинственная российская радиостанция, неофициально известная как «Жужжала» (The Buzzer), а официально — УВБ-76, передала в эфир новую серию загадочных кодовых слов. Из-за секретности шифров их подлинное значение остается тайной.

Об этом пишет LAD Bible.

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Радиостанция усилила трансляции после того, как российская ракета упала в 55 милях (около 88 км) вглубь территории Польши. Премьер-министр Польши Дональд Туск отметил, что оставшиеся 10-метровые воронки обломки с места взрыва «с высокой вероятностью» принадлежат российской крылатой ракете Х-101.

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«Взяточник» и «Итальянская борзая»: что именно услышали в эфире

Среди слов, которые зафиксировали во время последней трансляции, были: «Взяточник», «Сексофат», «Монархист», «Отель», «Музопаюс», «Степенной» и «Левретка».

Слово «Левретка» означает породу собак (итальянская борзая), а «Степенная» обычно используется для обозначения церковного пения или названия корабля времен СССР. Однако, что эти слова означают в военном кодовом контексте — неизвестно.

В других недавних эфирах распознали слова:

«Клетка» (может означать как биологическую клетку, так и элемент узора);

«Недотопа» (пренебрежительное обозначение неуклюжего человека).

Большинство исследователей и военных обозревателей не могут расшифровать эти сообщения, что является главной целью использования подобных частот.

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Что говорят ученые

Профессор электронной и радиоинженерии Лондонского городского университета Дэвид Стапплз убежден, что станцию контролируют непосредственно российские власти.

«Если за этим стоит правительство РФ, это точно используется не в мирных целях», — подчеркнул профессор в комментарии изданию Popular Mechanics.

Официальный Кремль никогда не комментировал существование или назначение станции УВБ-76, которая годами транслирует монотонный гудок, время от времени прерываемый голосом с кодами.

История удивительных трансляций

Активность радиостанции фиксируют не в первый раз:

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15 апреля прошлого года в эфире звучали слова «Нептун», «Тимус», «Фоксклоак» и «Ноотабу».

19 мая был передан шифр «НЖТИ 89905 БЛЕФОПУФ 4097 5573» — это произошло накануне телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа.

В сентябре эфир зафиксировал НЖТИ и ОТЕЛЬ, а также серию цифр: 38, 965, 78, 58, 88, 37.

В декабре передавались слова «Перец», «Трансфер», «Пабодол», «Спинобаз», «Фригория», «Опальный» и «Сноповой».

Загадочные трансляции уже давно стали основой для многочисленных конспирологических теорий. Радиомонитор Ари Бундер предполагает, что УВБ-76 может быть элементом советской системы «Периметр» (Dead Man’s Switch) — так называемого «переключателя мертвого человека», который автоматически запустит ядерный удар по Западу в случае уничтожения руководства РФ, если гудение в эфире прекратится. Другие версии включают маяки для НЛО или устройства контроля разума, хотя учёные называют такие гипотезы маловероятными.

Ракета РФ в Польше

Напомним, во время атаки на Украину в ночь на 30 июля ракета РФ залетела в Польшу. На территории страны в воздух подняли два истребителя НАТО. В Альянсе заявляют, что держат контакт с Варшавой по поводу нарушения воздушного пространства.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что падение ракеты могло быть как неисправностью, так и сознательной провокацией Кремля. Расследование продолжается, поэтому союзники должны рассматривать все возможные сценарии.

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