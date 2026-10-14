Радиоактивная пыль на борту Air Force One: "пророк смерти" сделал жуткое предсказание для Трампа

Президент США Дональд Трамп / © Getty Images

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Британский экстрасенс Крэйг Гамильтон-Паркер заявил, что в 2027 году может произойти попытка нападения на президентский самолет Дональда Трампа Air Force One. По его словам, в видении он также увидел что-то похожее на «радиоактивную пыль» или некоторое загрязнение, однако не смог объяснить, что именно это означает.

Об этом пишет UNILAD.

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Что экстрасенс предсказал о самолете Трампа

Гамильтон-Паркер поделился своими прогнозами в видео на YouTube под названием Trump and America: 2027 World Psychic Predictions. В нем он заявил, что в следующем году может произойти попытка атаки на президентский самолет США.

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По словам британца, это видение пришло к нему во сне. Он утверждает, что часто получает предсказания именно таким способом или чувствует что-то необычное сразу после пробуждения.

«Я увидел, как что-то запускают в направлении президентского самолета», — рассказал Гамильтон-Паркер.

Однако, по его словам, на этом видение не закончилось. Экстрасенс якобы заметил вокруг этого события что-то вроде «радиоактивной пыли» или определенного загрязнения.

«Я не совсем уверен, как это будет происходить», — признал он.

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Гамильтон-Паркер предположил, что речь идет о беспилотнике или каком-либо другом устройстве. В то же время он усомнился в своей первоначальной версии о запуске чего-либо в сторону самолета и допустил, что опасный предмет могли незаметно пронести на борт.

«Возможно, что-нибудь контрабандой провезут. Что-то должно произойти», — заявил экстрасенс, не уточнив, что именно он имеет в виду.

Никаких конкретных доказательств в подтверждение этого сценария он не привел.

Какие еще события экстрасенс прогнозирует на 2027 год

Возможная атака на Air Force One — не единственное тревожное предсказание Гамильтона-Паркера. Он также заявил, что в 2027 году в разных странах мира может произойти несколько террористических атак.

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Британец снискал популярность благодаря мрачным прогнозам, часть которых СМИ впоследствии связывали с реальными событиями. Среди них называли смерть королевы Елизаветы II в 2022 году, пандемию COVID-19 и победу Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года.

В то же время не все его предсказания сбывались. Само издание UNILAD отмечает, что прогнозы экстрасенса не имеют доказательной основы, поэтому его новые заявления не следует воспринимать как достоверную информацию о будущих угрозах американскому президенту.

Что известно о самолете Air Force One

В начале лета 2026 года Дональд Трамп представил подаренный Катаром Boeing 747-8i, который планировали использовать в качестве временного президентского самолета. Потребность в альтернативе возникла из-за задержек с обновлением авиапарка: новые борта VC-25B, которые должны заменить действующие самолеты, не были готовы к запланированным срокам. Этот лайнер должен был стать промежуточным решением для президентских перелетов.

В августе Дональд Трамп тайно сменил самолет после саммита НАТО в Турции. Вместо Air Force One он вылетел на меньшем военном борту C-32A. По сообщениям американских СМИ, причиной стала возможная угроза покушения со стороны Ирана. Сам Трамп подтвердил, что сменил самолет по указанию Секретной службы США, и сказал, что получает много угроз. Тайная смена президентского борта в Турции стала поводом для обсуждения мер безопасности во время заграничных поездок президента.

Ранее, в апреле 2026 года, Дональда Трампа и его супругу Меланию срочно эвакуировали с ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома после того, как вооруженный мужчина попытался прорвать охрану мероприятия. Подозреваемый был задержан, а Секретная служба сообщила подробности инцидента. Попытка нападения на Трампа во время публичного мероприятия была реальным событием, в отличие от нового прогноза Гамильтона-Паркера, который пока не имеет никаких подтверждений.

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