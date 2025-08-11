Радиостанция "Судного дня" передала тревожное послание перед встречей Трампа и Путина

радио / © Pixabay

Перед началом переговоров между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным на Аляске 15 августа российская военная радиостанция УВБ-76, известная как «Радио Судного дня», осуществила трансляцию загадочного сигнала.

Об этом сообщает Telegram УВБ-76 логи.

Накануне встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске 15 августа российская военная радиостанция УВБ-76, которую также называют «Радио Судного дня», 10 и 11 августа передала ряд загадочных сообщений. В первый день в эфире прозвучало голосовое сообщение: «НЖТИ 16486 ЖЕВАТЕЛЬНЫЙ 8414 9247». Во второй день радиостанция передала несколько сообщений с кодами и словами: «НЖТИ 04390 СЧЕСОЛУБ 1905 2257», «НЖТИ 21141 ДРУЖНОСТЬ 8539 0054», «НЖТИ 79205 КЕРНЕР 8592 8891», «НЖТИ 38775 РЮШНЫЙ 2152 8370» и «НЖТИ 17028 ДЖИНОЧИЛИ 2499 5166». После этого передача вернулась к обычному режиму вещания.

Расшифровка таких сообщений является очень сложной из-за отсутствия публичного ключа. Они передаются зашифрованными с использованием одноразовых кодовых таблиц для безопасности информации.

Напомним, ранее мы писали о том, что с момента прихода Дональда Трампа на пост президента США активизировалась российская военная радиостанция УВБ-76, известная также как «Радио Судного дня». Ее связывают с российскими военными или спецслужбами. По одной из версий, УВБ-76 является частью системы «Периметр» — автоматического запуска ядерного удара в случае уничтожения высшего руководства России и ее ядерных сил.

УВБ-76 — коротковолновая радиостанция, работающая с 1976 года на частоте 4625 кГц. Большую часть времени в эфире слышен лишь монотонный шум, поэтому ее еще называют «Жужжалкой». Иногда она передает голосовые сигналы — последовательности цифр или имена.