"Радостанція Судного дня" снова передала странные сообщения: что известно

Радио (иллюстративное фото) / © Pixabay

Загадочная коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная среди радиолюбителей как Дзижчалка (или The Buzzer) или Радиостанция Судного дня, снова привлекла внимание, передав в эфир два новых закодированных сообщения.

Об этом сообщает ASTRA.

Зафиксированные сообщения, которые, как всегда, являются зашифрованными наборами символов, прозвучали так:

НЖТЫ 06952 СЕМЕНЬ 3995 2030

НЖТЫ 6534 БЛОХОШРЫ 7934 0510

Загадка, продолжающаяся с 70-х

УВБ-76 ведет свою речь на частоте 4625 кГц с конца 1970-х годов. Большую часть времени станция транслирует монотонный гул, что по одной из версий служит для поддержания канала связи или калибровки радиолокационных систем.

Появление голосовых сообщений с кодовыми словами и цифрами всегда вызывает всплеск предположений относительно официально назначаемого назначения, которое официально никогда не раскрывалось.

От «Мертвой руки» до «Важной задачи»

Существует популярная теория, что радиостанция является частью российской ракетной системы Периметр (также известной как Мертвая рука). Согласно этой версии, прекращение постоянного сигнала УВБ-76 в результате ядерной атаки против России может автоматически инициировать ответный ядерный удар.

Однако эта версия была опровергнута на официальном уровне. В конце 2024 года председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов заявил, что УВБ-76 не имеет отношения к системе «Периметр», но при этом подчеркнул, что «у этой радиостанции действительно есть своя функция и своя достаточно важная задача».

Настоящее предназначение «Дзижчалки» продолжает оставаться одной из самых больших военных тайн, доступных для прослушивания любому.

