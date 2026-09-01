ПВО Patriot

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США втрое увеличат производство ракет-перехватчиков PAC-3 для систем ПВО Patriot и вчетверо — для ПРО THAAD. Министерство обороны США заключило соглашения с компаниями General Dynamics и Lockheed Martin.

Об этом говорится в пресс-релизе оборонного ведомства.

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Речь идет о многолетних контрактах сроком на семь лет. Их цель — нарастить производство и ускорить поставки критически важных компонентов для ракет PAC-3 MSE для Patriot и THAAD.

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По новым договоренностям производственные мощности должны существенно возрасти:

производство перехватчиков PAC-3 MSE для Patriot планируют утроить;

производство ракет-перехватчиков THAAD — увеличить в четыре раза;

будут также наращивать выпуск отдельных компонентов ракет, в том числе корпусов двигателей, корпусов головок самонаведения, центральных секций и систем развертывания обтекателей.

В Пентагоне объяснили, что многолетние контракты должны дать производителям и поставщикам больше уверенности в будущем спросе. Это позволит им увеличивать штат работников, закупать больше материалов и модернизировать производственные мощности.

В то же время, финансирование этих договоренностей будет зависеть от того, какие средства будет ежегодно выделять Конгресс США.

Заместитель министра обороны США по закупкам и обеспечению Майкл Даффи заявил, что Вашингтон стремится сократить бюрократические процедуры, ускорить производство и нарастить американские мощности по выпуску современных систем противовоздушной и противоракетной обороны.

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США хотят ускорить производство критически важных ракет для Patriot и THAAD

США хотят гораздо быстрее производить ракеты для Patriot и THAAD. Если планы будут реализованы, американские производители смогут выпускать примерно втрое больше PAC-3 MSE и в четыре раза больше THAAD, чем сейчас.

Это важно и для Украины, поскольку PAC-3 MSE является одним из ключевых перехватчиков систем Patriot, которые используются для борьбы с российскими баллистическими ракетами.

У НАТО критически мало ракет Patriot — что известно

По информации Associated Press, в Европе возник дефицит ракет-перехватчиков Patriot. Одна из причин — это война США с Ираном. Американские журналисты считают, что это может сделать НАТО более уязвимым перед потенциальной российской атакой.

Ранее в Financial Times писали, что в августе во время российских ударов по Киеву пусковые установки Patriot оставались без ракет-перехватчиков, поэтому ПВО не смогло перехватить баллистические ракеты.

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