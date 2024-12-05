"Ракет Patriot просто нет": в Нидерландах сделали резкое заявление о войне в Украине

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс на парламентских дебатах по оборонному бюджету заявил, что пессимистически оценивает ситуацию на фронте в Украине. Он считает, что Россия сохраняет преимущество в войне, а победа Трампа на президентских выборах в США сделала ситуацию слишком неопределенной.

Об этом он пишет Trouw.

"Россия сохраняет преимущество на поле боя. Можно даже сказать, что Украина проигрывает войну. И мы имеем дело с результатами выборов [президента США – ред.], которые сильно все изменили. Потому что новый президент Дональд Трамп, как мы знаем, заявлял о своем отношении к Украине и намерении заставить стороны конфликта сесть за стол переговоров", – заявил Брекельманс.

Министр также добавил, что сейчас было бы неправильно вступать в переговоры о мире в Украине.

"Риск состоит в том, что Украине придется пойти на большие уступки, потому что она будет вести переговоры с позиции слабости. Это означает, что агрессия в Европе победит. Тогда мы действительно будем жить вместе на другом континенте, чем тот, на котором мы все выросли", – подчеркнул он.

Брекельманс напомнил, что предыдущее правительство Нидерландов уже определило размер финансирования для помощи Украине в следующем году, поэтому действующая власть не будет пересматривать это решение без веских оснований.

"Даже если бы я имел гораздо больший бюджет для Украины по состоянию на данный момент, это не привело бы к немедленным поставкам. Ракет Patriot просто нет [в наличии на складах – ред.]", – отметил министр обороны Нидерландов.

Напомним, глава Министерства иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что страны Запада оказывают Украине "мизерную помощь" по сравнению с тем, какие деньги были потрачены на Ирак и Афганистан.

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