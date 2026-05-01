Иранская баллистическая ракета. / © Associated Press

Перехватчиков для противодействия баллистическим ракетам будет еще меньше. Корпус морской пехоты США обнаружил, что не может полагаться на армию в противоракетной обороне, поэтому ищет свои средства.

Об этом сообщает издание Defense Express со ссылкой на TWZ.

Отмечается, есть причины считать, что армейских возможностей не будет достаточно для прикрытия морпехов. Это особенно актуально на фоне войны в Иране. Она говорила о серьезных угрозах, которые баллистические ракеты представляют даже для высокопроизводительных интегрированных сетей противовоздушной и противоракетной обороны.

Основными средствами ПВО корпуса морской пехоты США являются ракета класса «земля-воздух» малой дальности Stinger с тепловым наведением, а также интегрированные в зенитно-ракетные комплексы Avenger на базе Humvee. Stinger предлагает точечную оборону от самолетов, вертолетов, беспилотников и некоторых типов крылатых ракет, а ЗРК Avenger — системы малой дальности, направленные прежде всего против аэробалистических целей.

Издание отмечает, что в этом году базовые операционные возможности должны приобрести ЗРК Medium-Range Intercept Capability (MRIC), который является американской версией израильского Iron Dome. Основной целью для MRIC являются крылатые ракеты и высококлассные противовоздушные системы Group 5, а также вертолеты и самолеты с фиксированным крылом. Впрочем, он не предназначен сбивать полноценные баллистические тактические ракеты малой и средней дальности.

Пока морпехи еще не определились, какие именно антибалистические средства хотят себе приобрести. В настоящее время США для этого делают ЗРК Patriot и THAAD, которые демонстрировали эффективную работу, но страдают большим дефицитом перехватчиков.

Сегодня основным инструментом обеспечения наземной противоракетной обороны театра боевых действий во всех вооруженных силах Америки являются зенитно-ракетные комплексы Patriot. Армия также эксплуатирует систему терминальной высотной обороны (THAAD), которая предлагает более высокий уровень противоракетной обороны по сравнению с Patriot. Как Patriot, так и THAAD способны перехватывать входящие баллистические угрозы только во время их заключительной фазы.

В то же время в последние годы силы Patriot армии США сильно перегружены из-за постоянных потребностей, на которые им просто не хватает ресурсов. Силы THAAD еще меньше, но пользуются таким же большим спросом.

В свою очередь Defense Express отмечает, что таким образом появился еще один потенциальный клиент на современные противоракеты, которые сейчас очень нужны в мире. Хотя пока нет заказа, потенциально это еще больше усложнит приобретение другим странам.

«Что касается потенциальных кандидатов, то сразу взгляд падает на PAC-3 MSE в ЗРК Patriot, которые уже проверены украинскими военными для противодействия не только баллистическим ракетам, но и гиперзвуковым. И оба типа таких угроз американские морпехи считают критическими для себя», — отмечает издание.

Отмечается, что война с Ираном также по-новому осветила обеспокоенность не только глубиной американских арсеналов сил ПВО и противоракетных перехватчиков, а также возможности их быстрого пополнения.

Армия США пытается принять меры по устранению этих проблем. В частности, сейчас прилагает усилия для расширения численности и возможностей сил Patriot. В целом американские военные подталкивают промышленность к наращиванию мощностей по производству ракет-перехватчиков воздушной и противоракетной обороны, а также других критически важных боеприпасов. В то же время для полного достижения этих целей понадобятся годы.

Напомним, в результате войны в Иране США критически исчерпали запасы самых дорогих ракет . В частности, систем Patriot и THAAD. Из-за стремительных темпов истощения арсенала Пентагон столкнулся с серьезным краткосрочным риском нехватки боеприпасов в случае возможного масштабного конфликта с Китаем в Тихоокеанском регионе.

В то же время Bloomberg со ссылкой на источник сообщил, что США готовят гиперзвуковые ракеты Dark Eagle , способные поражать цели на расстоянии до 3 500 км при скорости полета в 4,9 Мах. CENTCOM хочет получить более дальнобойную систему после того, как Иран переместил часть пусковых установок баллистических ракет за пределы досягаемости американских Precision Strike Missile.

