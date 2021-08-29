Ракета Falcon 9 вывела на орбиту грузовик Dragon и успешно вернулась на Землю

Корабль доставил на МКС оборудования для орбитальных экспериментов и продовольствие.
Первая многократная степень американской тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 успешно осуществила посадку в Атлантике.
Об этом NASA сообщила в Twitter.
Степень использовалась четвертый раз. Она через 7 минут 38 секунд после старта сделала управляемую вертикальную посадку на плавучую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas, которая находилась в Атлантике. Это примерно в 300 км от космодрома.
Следует заметить, что Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде с грузовым космическим кораблем Cargo Dragon. Корабль доставит на МКС оборудование для орбитальных экспериментов и продовольствие, в частности овощи и фрукты.
Как сообщалось, Маск поделился потрясающим видео приземления ракеты Falcon-9. Видеоролик он опубликовал в своем Твиттере. На кадрах вблизи можно увидеть момент приземления ракеты на площадку. За несколько часов видео просмотрели почти три миллиона раз.