Ракета "Фламинго" попала в военный завод в Кирове - появилось видео

Ракета успешно поразила объект ВПК РФ / © Getty Images

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В российском Кирове в пятницу, 24 июля, раздавались взрывы, после чего возник пожар на территории оборонного завода «Авитек», производящий зенитные ракеты для российской оккупационной армии.

В Сети обнародовано видео запуска украинской ракеты «Фламинго», успешно поразившей объект ВПК РФ в тысяче километров от границы.

Позже в компании Fire Point официально подтвердили удар по заводу.

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«В Кирове ракета FP-5 „Фламинго“ поразила машиностроительное предприятие „АВИТЕК“, входящее в концерн ПКО „Алмаз-Антей“. „АВИТЕК“ принимает участие в производстве ЗРК „Тор“, крылатых ракет Х-101 и Х-59М2/Х-59М2А, ремонт и модернизацию катапультных кресел К-36ДМ для истребителей Су-34 и Су-57», — говорится в сообщении.

OSINT-аналитики определили, что поражено Вятское машиностроительное предприятие «Авитек», расположенное на Октябрьском проспекте в Кирове.

Мониторинговый канал Exilenova+ пишет, что завод поразили ракеты «Фламинго». «Прилет» произошел по одному из центральных построек предприятия, где могли находиться сотрудники.

Отметим, что предприятие выпускает продукцию военного, двойного и гражданского назначения, в частности, средства противовоздушной обороны, авиационные комплектующие, катапультные кресла для спасения пилотов и другое авиационное оборудование.

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«Авитек» находится под санкциями США, Украины и других стран.

Дата публикации 09:41, 24.07.26 Количество просмотров 20 Ракета "Фламинго" ударила по заводу "Авитек" в российском Кирове - видео

Напомним, украинские дроны нанесли сокрушительные удары по ключевым логистическим хабам Wildberries в подмосковной Электростале, Тамбовской области, а также в Краснодарском и Ставропольском краях.

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