Ракета, которую "невозможно обнаружить": Иран заявил о разработке нового оружия

Что известно о ракете.
Иранский Корпус стражей исламской революции сообщил, что его военно-морской флот имеет на вооружении новые крылатые ракеты, оснащенные боеголовками высокой взрывной силы, которые "невозможно обнаружить".
Об этом пишут государственные СМИ, передает The Telegraph.
В издании отметили, что заявление самой мощной организации безопасности страны совпадает с эскалацией напряженности в регионе после того, как Иран пообещал отомстить за убийство лидера ХАМАСа Исмаила Хании.
Иран обвинил Израиль, а Израиль не подтвердил и не опроверг свою причастность.
“В современном мире нужно либо быть могущественным, чтобы выжить, либо сдаться. Нет золотой середины", — сказал главнокомандующий гвардии генерал-майор Хоссейн Салами.
“Военно-морской флот гвардейцев пополнен большим количеством крылатых ракет. Эти новые ракеты обладают способностью взрывоопасных боеголовок, которые невозможно обнаружить и могут нанести значительный ущерб и поразить свои цели", — говорится в заявлении гвардейцев.
Напомним, Израиль разрабатывает новую систему "Железный луч" с лазером для борьбы с беспилотниками. Ожидается, что она будет готова в 2025 году.
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