Ракета "Орешник" уже в Беларуси — Лукашенко сделал громкое заявление

Александр Лукашенко / © Associated Press

Ракетный комплекс "Орешник" уже размещен на территории Беларуси и со вчерашнего дня заступил на боевое дежурство.

Об этом заявил самопровозглашенный президент страны Александр Лукашенко.

По словам Лукашенко, ракета уже якобы находится в стране и интегрирована в систему обороны.

"Ракета "Орешник" в Беларуси со вчерашнего дня. И заступает на боевое дежурство", — сказал он.

Ранее журналисты обнародовали информацию, что в Беларуси активно строят новые военные базы. Один из таких объектов обнаружили возле Минска. По предположению журналистов, там могут разместить баллистические ракеты "Орешник".

Кроме того, ранее диктатор Беларуси Александр Лукашенко пригрозил Европе "Орешником", назвав эту ракету "страшным оружием". Он обратился к лидерам Европы и цинично призвал их "не нарываться".

Также на днях президент РФ Владимир Путин заявил, что крылатая ракета "Орешник" будет поставлена на боевое дежурство до конца 2025 года.