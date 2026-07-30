Ракета РФ пролетела мимо Patriot и мало не попала в военный завод: в Польше сделали громкое заявление

Ракета Х-101 / © Общественное радио

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Российская ракета, предварительно Х-101, залетевшая во время атаки по Украине, упала примерно в 30 км от Красника, где расположен военный завод MESKO SA по производству 155-мм снарядов.

Об этом сообщил бывший руководитель Разведывательного управления полковник Анджей Дерлатко в программе Newsroom на канале Wirtualna Polska.

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Дерлатка имеет две версии:

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ракета залетела на территорию Польши из-за технической ошибки,

могла быть запущена сознательно со стороны России.

Он подверг критике противовоздушную оборону Польши, которая не сбила российскую ракету.

«Наша противовоздушная оборона наблюдала этот объект, но ничего не сделала, чтобы его сбить (…), они должны это сделать», — заявил он.

Более того, по его словам, в районе, где упал объект, расположена система ПВО Patriot.

«У нас в этом районе есть система „Патриот“, вооруженная ракетами, которые могут уничтожать такие объекты. Мне было бы понятно, что этот объект следует уничтожить, пока он находится высоко над землей, поэтому очевидно, что его нужно уничтожить. Если что-то попадает на польскую территорию, это должно быть уничтожено, а здесь мы уверены, что это враждебный объект», — сказал Дерлатка.

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Он признал, что для должной реакции Польши явно не хватает политической воли.

«Мы до сих пор беззащитны перед подобными угрозами. В этом случае лучше сбить эту проклятую штуковину, чем если бы она попала в Красник, потому что она была недалеко от него», — сказал он.

Красник в Польше. Фото: Google Maps / © Google Maps

Что известно о заводе MESKO SA в Польше

Завод MESKO SA, который входит в состав государственного концерна Polska Grupa Zbrojeniowa, специализируется на производстве боеприпасов и ракетного вооружения. Это изготовление боеприпасов:

малого (от 5,56 мм до 12,7 мм),

среднего (20–35 мм),

большого калибра (танковые снаряды 120 мм и 125 мм).

По информации Defence Express, военный завод MESKO SA производит ряд различных образцов снарядов, имеющихся в активе Сил обороны Украины. Также переносной зенитный ракетный комплекс Piorun, лицензионное производство противотанковых управляемых ракет Spike-LR, а также 122 мм ракет Feniks.

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Российская ракета в Польше — последние новости

Напомним, бывший заместитель начальника Генерального штаба польской армии Леон Коморницкий подверг резкой критике власти и военных за отсутствие должной реакции относительно российской ракеты в пространстве страны НАТО.

По данным СМИ, российская ракета залетела вглубь Польши на 100 км и упала в 2 км от жилых домов. На ее перехват подняли четыре истребителя F-16 и самолет ДРЛВ, однако цель не сбивали.

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