Ракета РФ в небе Польши: Дуда назвал инцидент провокацией и сказал, почему F-16 не сбили цель

Инциденты с ракетами агрессорки России, пересекающие воздушное пространство стран-членов НАТО, угрожают разжечь более широкую войну. Это – провокация.

Об этом президент Польши Анджей Дуда заявил в интервью The Wall Street Journal.

"У нас нет никаких сомнений, что это российские провокации, когда ракета входит в наше воздушное пространство, затем разворачивается и улетает в Украину", — отметил польский лидер.

К слову, последний инцидент, когда российская крылатая ракета вошла в польское воздушное пространство, фиксировали 24 марта 2024-го. Тогда неприятельский объект 39 секунд находился в небе Польши.

Тогда страна подняла в небо свою и союзническую авиацию. Впрочем, ракеты силы НАТО не перехватили. По словам Дуды, такие действия могут привести к удару по польской территории, разрушению инфраструктуры или человеческим жертвам.

"Это самая опасная ситуация, которую мы можем представить сегодня, потому что это ситуация, в которой мы можем сказать, что Россия начала войну", — пояснил польский лидер.

Дуда также не ответил на то, как Варшава отреагирует, если российская ракета действительно приведет к жертвам в Польше.

"Мы должны пытаться избежать ситуации, в которой Россия могла бы сказать, что ее спровоцировал НАТО. Пока именно Россия провоцирует, и все это видят", — подчеркнул польский президент.

Кроме того, члены Альянса опасаются сбивать ракеты РФ над Украиной. По их мнению, это означает прямое вмешательство в конфликт, которого НАТО избегает.

Напомним, ночью 24 марта во время атаки российская ракета залетела на территорию Польши. Объект вошел в польское пространство в районе города Осердув (Люблинское воеводство) и оставался там 39 секунд.

Впоследствии в Варшаве сообщили , почему истребители F-16, поднявшие в воздух ночью, не сбили российскую ракету. В Минобороны сказали, что авиация могла бы сбить цель, при условии, что она бы залетела дальше – вглубь страны.

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