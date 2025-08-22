Ракета российского производства взорвалась возле миссии ООН в Ливии — что известно

Российская ракета попала вблизи миссии ООН в Ливии / © Associated Press

Ракета российского производства взорвалась вблизи штаб-квартиры миссии Организации Объединенных Наций в Ливии . Ракетный удар произошел в то время, когда специальный представитель ООН докладывал Совету Безопасности о ситуации в стране.

Об этом пишет издание Associated Press.

В результате взрыва российской ракеты никто не пострадал. Инцидент произошел поздно вечером в четверг, 21 августа, возле комплекса миссии в средиземноморском городе Джанзур, расположенном в 12 километрах к западу от ливийской столицы Триполи. В миссии ООН отметили, что сам комплекс не пострадал.

Министерство внутренних дел правительства, базирующееся в Триполи, заявило, что предотвратило попытку атаковать штаб-квартиру миссии ООН российской ракетой СПГ, попавшей в гражданский дом. Полиция проводит расследование, чтобы установить лица операторов, совершивших запуск ракеты.

Силовики обнаружили автомобиль, в котором находились еще две ракеты такого же типа, а также пусковую установку.

Нападение произошло, когда посланница ООН Ханна Тэттех докладывала Совету Безопасности о ситуации в североафриканской стране. Она представила план для Ливии, предусматривающий создание «нового объединенного правительства, способного создать благоприятную среду для надежных выборов, эффективно управляя ключевыми функциями управления».

"Мы убеждены, что политический процесс должен быть сосредоточен на гарантировании всеобщих выборов и объединении институтов с помощью последовательного подхода", - сказала она.

Ливия погрузилась в хаос в 2011 году после восстания при поддержке НАТО, которое свергло и убило многолетнего диктатора Муаммара Каддафи. В течение многих лет страна была разделена между конкурирующими администрациями на востоке и западе, каждую из которых поддерживали вооруженные группировки и иностранные правительства. В настоящее время страной руководит правительство премьер-министра Абдулхамида Дебейбы в Триполи и администрация премьер-министра Оссамы Хаммада в восточной Ливии.

Почему Ливия является объектом высокого интереса в мире

По информации американского аналитического центра Council on Foreign Relations, Ливия находится в центре внимания многих государств не только из-за внутреннего конфликта, но и из-за ряда ключевых факторов, которые делают ее стратегически важной.

В частности, причины такого интереса таковы:

Колоссальные запасы нефти и газа. Ливия имеет наиболее подтвержденные запасы нефти в Африке, а также значительные залежи природного газа. Ее нефть относится к высококачественному «легкому, сладкому» сырью, которое особенно ценится на международных рынках.

Стратегическое расположение. Страна расположена на пересечении путей между Европой, Африкой и Ближним Востоком. Ее побережье на Средиземном море является самым длинным среди всех африканских стран, что делает его критически важным для торговли и контроля над миграционными потоками в Европу.

Воздействие иностранных государств. Из-за постоянного конфликта иностранные игроки, такие как Россия, Турция и европейские страны, активно поддерживают разные стороны, пытаясь защитить свои экономические и политические интересы, в частности доступ к энергетическим ресурсам и контроль над регионом.

Напомним, после падения режима Башара Асада Россия опрокинула часть военной техники из Сирии в Ливию с помощью грузовых кораблей Sparta и Sparta II.