В Польше рухнули две ракеты РФ и беспилотник / © Associated Press

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Утром, 20 ноября, во время массированной атаки России на Украину воздушное пространство Польши нарушили три российских объекта. На территории страны упали две ракеты и, вероятно, реактивный беспилотник. Одна из ракет взорвалась недалеко от места проведения военных учений «Коалиции желающих».

Об этом пишет издание The Telegraph.

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Средства воздушного удара упали в населенных пунктах Новый Липовец, Рудник — над -Санем и Молодич.

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В Новом Липовце был обнаружен объект, идентифицированный как ракета Х-101. В Руднике — над — Санем также упала ракета, а в Молодичи — вероятно, реактивный беспилотник.

Журналисты отмечают, что в городе Нова-Демба (Подкарпатское воеводство) продолжаются учения с участием военнослужащих из Великобритании и других европейских стран-союзников. Эти маневры являются частью программы «Коалиции желающих», цель которой обеспечить готовность союзников Украины к ее защите в случае заключения мирного соглашения.

Боеприпас упал и взорвался примерно в 96 км от места проведения военных учений.

«Мы сталкиваемся с очередной провокацией со стороны России. На мой взгляд, выбор времени не случаен. Сегодня в Нова-Демби — недалеко от районов, где действовали наши военно-воздушные силы, — проходят учения с участием „Коалиции желающих“, — заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш.

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Что предшествовало

20 ноября польские службы сообщили о возможном нарушении воздушного пространства страны неустановленными объектами во время массированной атаки России на Украину. В связи с потенциальной угрозой в приграничных регионах Польши объявляли воздушную тревогу, а военные проверяли информацию радиолокационных систем.

В то же время спикер DORSZ подполковник Яцек Горышевский сообщил RMF FM, что расследуются два инцидента. В частности, один из этих объектов упал на землю вблизи Рудника — над — Сяном в Нисковском уезде Подкарпатского воеводства. Туда направили пожарных.

Министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак сообщил, что «в связи с сегодняшней угрозой атаки на воздушное пространство Польши власти Польского агентства аэронавигационного обслуживания (PANSA) впервые приняли решение об эвакуации диспетчерской башни аэропорта Жешув-Ясенко».

По его словам, 10 человек, в том числе шесть сотрудников оперативного персонала, находились во временном укрытии.

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