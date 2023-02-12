"Ракетам визы не нужны": белорусский пропагандист пригрозил Польше и премьеру Моравецкому

Белорус прокричал, что "Полонезы" и "Искандеры" таможню не проходят.

Пропагандист Григорий Азаренок из РБ угрожал ракетами Польши и ее премьеру Матеушу Моравецкому, заявив, что "белорусским ракетам визы не нужны".

Об этом он сказал в эфире пропагандистской программы.

Во время своей так называемой "речи" Азаренок перешел на крик и откровенные обиды.

"Больная сволочь. Этот бритый павлин готовится к войне. Вчера он закрыл пункт пропуска с Беларусью. Заявил, что закроет остальные. Слушай сюда, кольчатое, если хоть одну провокацию вздумает ваше пшепанство — ракеты "Полонез" и "Искандер" таможню не проходят, визы им не нужны, а пункты пропуска сами перестанут существовать вместе с вашим почетным правительством", — заявил сумасшедший Азаренок.

Напомним, что тот самый Азаренок, поддерживающий самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, ранее выпустил пропагандистский сюжет против Украины.

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