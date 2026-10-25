Ракетами Storm Shadow ударили по заводу в России: что известно об атаке (фото, видео)

Ракетный удар по заводу «Энергия»

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В российском городе Елец Липецкой области сообщают о ракетном ударе по заводу «Энергия», производящему батареи и аккумуляторы для ракетных комплексов, авиации и другой военной техники.

Об этом сообщает Exilenova+.

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Ракетный удар по заводу «Энергия» в России: что известно

Сообщения об ударе по заводу «Энергия» в Ельце появились сегодня, 25 октября. По данным Exilenova+, по предприятию могли применить крылатые ракеты Storm Shadow.

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«Только что крылатыми ракетами нанесен удар по заводу „Энергия“ в Ельце Липецкой области. Зашли несколько ракет в завод, вся территория в дыму», — сообщает телеграмм-канал Exilenova+.

По данным Exilenova+, завод Энергия специализируется на производстве батарей и аккумуляторов, которые могут использоваться в ракетных комплексах, авиации и другой военной технике. Поэтому предприятие имеет важное значение для обеспечения потребностей российского военно-промышленного комплекса.

«Предприятие работает на ВПК России, производит батареи и аккумуляторы для ракетных комплексов, авиации и другой военной техники», — сообщает телеграмм-канал Exilenova+.

Напомним, 24 октября в Омске, расположенном примерно в 2500 км от границы с Украиной, после взрывов вспыхнули масштабные пожары. В городе фиксировали воспламенение, а в Сети появились видео с места событий.

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Также сообщалось об атаке беспилотников на промышленное предприятие в Тольятти. После инцидента над городом поднялись столбы дыма, а в соцсетях распространили видео последствий атаки.

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